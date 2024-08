- VW Roofing Company che cerca di acquistare

La Porsche SE, la società di partecipazione delle famiglie Porsche e Piëch, pianifica di diversificare il proprio portafoglio e cercare investimenti più consistenti in futuro. "Le nostre risorse finanziarie ci danno una significativa flessibilità per potenziali investimenti in ulteriori partecipazioni di core e portafoglio", ha dichiarato il CFO Johannes Lattwein. Finora, la società di partecipazione ha principalmente detenuto pacchetti azionari più grandi nel gruppo Volkswagen e nel costruttore di auto sportive Porsche AG come partecipazioni di core.

Investimento nel portale di autobus e treni Flix

Inoltre, la Porsche SE (PSE) ha recentemente costruito partecipazioni più piccole in aziende del settore della mobilità. Lunedì, ad esempio, la società con sede a Stoccarda ha annunciato che avrebbe investito nel portale di autobus e treni di Monaco di Baviera Flix nell'ambito di una co-investimento con l'investitore finanziario svedese EQT. L'importo coinvolto è nell'ordine delle decine di milioni di euro.

Insieme alla Kühne Holding, di proprietà del miliardario della logistica di Amburgo Klaus-Michael Kühne, EQT aveva già annunciato all'inizio di luglio che avrebbe acquistato il 35% di Flix. Il quotidiano "Handelsblatt" ha stimato l'investimento totale in circa 900 milioni di euro, citando fonti finanziarie.

La società di partecipazione PSE è direttamente coinvolta nella Porsche AG con una quota del 12,5%. Inoltre, detiene una quota con diritto di voto maggioritario nel gruppo Volkswagen, che a sua volta detiene una quota di maggioranza nel costruttore di auto sportive. Altre partecipazioni attualmente svolgono un ruolo subordinato nel portafoglio: oltre al valore delle azioni VW (51,9 miliardi di euro) e quelle della Porsche AG (10,4 miliardi di euro), queste ammontavano solo a 138 milioni di euro alla fine di giugno.

Meno profitto nel primo semestre dell'anno

Nel primo semestre dell'anno, la Porsche SE ha registrato minori profitti a causa di problemi nel gruppo VW. Dopo le tasse, il risultato netto è diminuito di quasi l'8% a 2,13 miliardi di euro. Il risultato della partecipazione dal gruppo VW è diminuito, mentre gli effetti dalla partecipazione nella Porsche AG hanno avuto un impatto positivo.

Il risultato dopo le tasse della PSE è significativamente influenzato dalle due partecipazioni di core. both Volkswagen e Porsche AG hanno riportato minori profitti netti nel primo semestre dell'anno. La Porsche SE ha anche abbassato le stime di guadagno per l'anno all'inizio di luglio insieme al gruppo VW.

Debito ridotto

La società di partecipazione ha ridotto il proprio debito, accumulatosi attraverso l'IPO di Porsche due anni fa, a circa 5,0 miliardi di euro a metà anno. Alla fine di marzo, il debito era ancora di circa 5,8 miliardi di euro. Soprattutto, i dividendi ricevuti da VW e Porsche AG sono stati benefici per l'azienda. La direzione ha confermato le previsioni per il risultato dopo le tasse e il debito netto per il 2024.

L'investimento della Porsche SE in Flix dimostra il suo interesse a diversificarsi oltre gli investimenti tradizionali nel settore automobilistico, in quanto la società ha investito nel portale di autobus e treni insieme a EQT. Nonostante detenga una quota sostanziale sia nella Porsche AG che nel gruppo Volkswagen, la PSE tedesca ha solo una piccola parte del proprio portafoglio in altre aziende del settore della mobilità, pari a 138 milioni di euro alla fine di giugno.

