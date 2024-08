VW ID.7 GTX: Veicolo a lunga distanza con capacità di livello sprint

Volkswagen scatena la sua berlina elettrica più potente finora, l'ID.7 GTX, nella corsa. Grazie a un motore aggiuntivo. Anche se il consumo di energia e l'autonomia potrebbero risentirne, l'esperienza di guida fa un balzo significativo.

Il marchio GTX è un punto di riferimento per il modello top di gamma di ogni serie ID di Volkswagen. L'ID.4 e l'ID.5 sono stati i pionieri, seguiti dall'ID.3 GTX, anche se senza trazione integrale a causa di vincoli di spazio sull'asse anteriore. Tuttavia, l'ID.7 GTX, prezzo intorno ai 63.000 euro, rompe gli schemi. Costruito su una versione più grande dell'architettura MEB, ha abbastanza spazio per ospitare un motore elettrico aggiuntivo da 80 kW/109 CV all'avantreno. Gli ingegneri hanno optato per un motore asincrono (ASM), che può funzionare quasi senza attrito quando non necessario, risparmiando energia e migliorando così l'autonomia.

Top di Gamma

Al posteriore, come gli altri modelli GTX, un motore elettrico a magneti permanenti (PSM) fa il suo lavoro. La sua potenza è di 210 kW/285 CV. Anche se entrambi i valori si sommano teoricamente, Volkswagen specifica una potenza totale di 250 kW/340 CV per motivi normativi. Questo rende l'ID.7 GTX il modello più performante tra le berline e le station wagon di Volkswagen attualmente in produzione.

La maggiore prestazione si evidenzia nella dinamica di guida. Anche se la classica accelerazione da 0 a 100 km/h (in 5,4 secondi) potrebbe non sembrare rilevante, l'esperienza di accelerazione e l'elasticità impressionante del motore elettrico meritano di essere notati. Il comportamento di risposta dei motori elettrici, a differenza dei motori a combustione interna, può essere regolato quasi all'infinito. La massima potenza e coppia sono disponibili in millisecondi, qualcosa che nemmeno le auto sportive ad alte prestazioni possono raggiungere facilmente.

Tuttavia, alcuni passeggeri potrebbero trovare l'impeto elettrico del GTX sgradevole, soprattutto se il guidatore è un appassionato di brevi accelerazioni. La spinta decisa ti spinge contro il sedile e la tua testa colpisce l'appoggiatesta ogni volta.

Efficiente Energeticamente

In modo interessante, nonostante la alta potenza, il consumo di energia rimane entro limiti ragionevoli. Durante il nostro test drive a Stoccolma, il computer di bordo ha mostrato solo 17,6 kWh/100 km. Questo è circa nella media del valore WLTP specificato da Volkswagen (16,2 e 18,4 kWh/100 km).

Tuttavia, la versione a trazione posteriore Pro S consuma solo tra 13,6 e 16,2 kWh/100 km, dimostrando l'impatto delle ruote più grandi e larghe (20 pollici invece di 19) e il peso aggiuntivo del secondo motore sul consumo. Come previsto, questo influisce anche sull'autonomia, che è di circa 100 chilometri inferiore rispetto alla Pro S, pari a 595 chilometri.

Sotto il Cofano

L'ID.7 GTX condivide la stessa batteria (86 kWh) e la più grande attualmente disponibile nella MEB sotto il suo cofano. La ricarica è possibile alle stazioni di ricarica DC con fino a 200 kW (in precedenza, la massima potenza di ricarica era di 175 kW). In condizioni ottimali (precondizionamento tramite navigazione attivata o manuale), la batteria può essere ricaricata dal 10 al 80% della sua capacità in soli 26 minuti. In altre parole, secondo VW, si possono aggiungere 205 chilometri in dieci minuti.

Comfort per Viaggi Longevi

L'ID.7 GTX offre un comfort impressionante per viaggi lunghi nonostante il design sportivo. Chi opta per la sospensione DCC (adattiva) opzionale in combinazione con la sterzatura progressiva standard, sperimenta precisione e comfort a livello di lusso. La limousine di lusso ID di Volkswagen offre così le migliori qualità per viaggi lunghi.

Esternamente, il GTX può essere identificato dal paraurti anteriore ridisegnato con griglia a nido d'ape. Le luci diurne appaiono come frecce all'avantreno. Sono state progettate per distinguere tutti i modelli GTX da ora in poi. Al posteriore, una griglia a nido d'ape e un diffusore distinguono il GTX dagli altri modelli ID.7.

Capolavoro Rosso

Naturalmente, un tocco di individualità è inevitabile nei colori della carrozzeria. Volkswagen evidenzia il "Kings Red Metallic" come colore iconico, rendendo omaggio alla vernice precedente della Golf GTI. Tutti i modelli GTX vengono forniti con un tetto nero di serie.

Il colore rosso non manca nemmeno nell'abitacolo. I sedili sono rivestiti in un nuovo materiale microfibra (chiamato ArtVelorus Eco) e presentano cuciture a contrasto rosse, bordatura rossa e logo GTX rosso. Il rosso è anche il colore delle cuciture del volante in pelle.

Volkswagen giustifica l'aumento delle prestazioni nell'ID.7, inclusa la trazione integrale elettrica, in modo abbastanza convincente. Il GTX parte da 63.155 euro, ma il bonus ambientale statale di 3.570 euro è ancora applicabile, riducendo il prezzo finale a 59.585 euro.

Specifiche Tecniche

Berline di lusso a cinque porte e cinque posti

Lunghezza: 4,96 metri, Larghezza: 1,86 metri (con specchietti esterni 2,14 metri, Altezza: 1,54 metri, Interasse: 2,97 metri, Spazio bagagliaio: 532-1586 litri)

Due motori elettrici; posteriore PSM 210 kW/285 CV, anteriore ASM 80 kW/109 CV, Potenza combinata: 250 kW/340 CV, Coppia massima: 565 Nm, Trazione integrale, Trasmissione automatica

0-100 km/h: 5,4 secondi, Velocità massima: 290 km/h, Capacità batteria: 86 kWh, Autonomia: 960 km, Potenza di ricarica DC max 200 kW, Consumo energetico tipico: 18,4-16,2 kWh/100 km, Emissioni CO2: 0 g/km, Classe di efficienza energetica: A

Prezzo: 63.155 euro, con incentivo ambientale del costruttore di 3.570 euro

