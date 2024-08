Vuskovic, difensore dell'HSV, fallisce nella sua contestazione contro la sospensione da doping imposta

Hamburger SV aveva sperato in un perdono per il suo giocatore, Mario Vuskovic, nel caso di doping. Purtroppo, il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha rigirato la situazione: non solo ha confermato il divieto per il 22enne, ma l'ha anche prolungato a quattro anni, come annunciato da NADA.

Vuskovic, calciatore di Hamburger SV, ha fallito nel tentativo di far revocare il suo divieto di doping. Nel processo di appello per l'incidente di doping che coinvolge il croato, il TAS non solo ha sostenuto il divieto per il 22enne, ma ha anche vinto l'appello dall'Agenzia Nazionale Anti-Doping (NADA) e dall'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA), e ha addirittura aumentato la punizione.

La sospensione provvisoria, entrata in vigore il 15 novembre 2022, verrà accreditata dal tribunale. Pertanto, Vuskovic rimarrà sospeso fino all'autunno del 2026.

Nel 2023, Vuskovic è stato dichiarato colpevole dal tribunale sportivo della Federazione calcistica tedesca per aver utilizzato l'agente di doping del sangue EPO e gli è stata inflitta una sospensione di due anni, a partire dal 15 novembre 2022. Il croato nega le accuse di doping e aveva presentato appello. both NADA e WADA avevano anche contestato la sentenza e richiesto il divieto standard di quattro anni in tali casi. I giudici del TAS hanno ora concordato.

Lacrime di Innocenza

Durante l'udienza presso il TAS a Losanna nel maggio, Vuskovic ha ribadito la sua innocenza, respingendo fermamente le accuse mentre versava lacrime. Tuttavia, non è stato in grado di fornire una spiegazione per il test positivo del doping.

Durante l'udienza, NADA e WADA hanno mantenuto la loro posizione secondo cui Vuskovic aveva utilizzato l'agente di doping del sangue EPO e hanno quindi richiesto una pena più severa - e sono riusciti a ottenerla.

Hamburger SV aveva ripetutamente dimostrato il suo sostegno al difensore. Nell'ultima giornata di campionato della stagione precedente, i giocatori dell'HSV si sono riscaldati con maglie con la scritta "Team Mario".

Controversia sull'Analisi Metodo

Il caso di Vuskovic ha scatenato un grande dibattito sull'analisi dell'EPO. La squadra di Vuskovic ha evidenziato presunti difetti nei test del campione positivo. Il metodo SAR-PAGE utilizzato su di lui, che è stato approvato dalla WADA, viene spesso criticato dagli esperti.

Per Vuskovic, che ha raggiunto Hajduk Split nel 2021, questa sentenza è un duro colpo. Per l'Hamburger SV, il divieto è un intoppo nella pianificazione dei giocatori, poiché l'allenatore Steffen Baumgart aveva

