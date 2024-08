- Vulcano artificiale a Wörlitz prima dell'eruzione

Un brivido inquietante si sentirà questo weekend nel Wörlitz Park. Per la prima volta in cinque anni, il vulcano artificiale erutterà di nuovo venerdì (16 agosto) e sabato (17 agosto). "È l'illusione perfetta", ha detto lo Stato Archeologo e direttore ad interim del Regno dei Giardini di Dessau-Wörlitz, Harald Meller.

Il vulcano artificiale alto 17 metri si erge sull'isola di Stein, di un chilometro quadrato, sulla riva orientale del lago Wörlitz. Dal novembre 2000, il Regno dei Giardini di Dessau-Wörlitz (distretto di Wittenberg) con i suoi laghi, canali, castelli, templi, case e ponti originali è stato un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Spettacolo con fuoco, acqua, pirotecnica e acustica

"Qui si può probabilmente vivere l'unica eruzione vulcanica controllabile al mondo", ha detto Meller, impaziente per l'evento. Fuoco, acqua, pirotecnica e acustica forniranno lo spettacolo. L'eruzione sarà visibile e udibile da molti punti del parco. Secondo Meller, il Regno dei Giardini mostrerà qualcosa che il Principe Franz e i suoi contemporanei avrebbero potuto sperimentare.

Il Principe Leopoldo III Federico Francesco di Anhalt-Dessau (1740-1817) ha creato il Wörlitz Park gradualmente nel corso di decenni a partire dal 1764 come primo parco paesaggistico in stile inglese sul continente europeo. Oggi, migliaia di visitatori passeggiano ogni anno nell'area di oltre 112 ettari.

Primo spettacolo vulcanico più di 200 anni fa

Il primo spettacolo di questo tipo si è svolto il 10 agosto 1794, il giorno del compleanno del Principe. In seguito, il cosiddetto Vesuvio di Wörlitz rimase dormiente fino a quando non fu riattivato nel 2005. "Le persone del 18° secolo erano impressionate - proprio come le persone lo sono oggi", ha detto Meller, annunciando che "è previsto che il vulcano erutti ogni anno ad agosto".

Il direttore tecnico dell'eruzione, Wolfgang Spyra, ha parlato di un'illusione fantastica. "Proviamo a ricreare la magia che proviene da questa eruzione vulcanica artificiale con le possibilità di oggi", ha detto. "Il cono vulcanico verrà acceso con la legna di pino e ci saranno suoni. La lava scorrerà nel lago di Wörlitz senza effettivamente fluire. Questo dovrebbe sorprendere gli ospiti".

Quest'anno, l'eruzione vulcanica dovrebbe essere il clou di un programma di diverse ore nel Wörlitz Park, ha spiegato il direttore artistico, Uwe Quilitzsch. I biglietti per i posti nelle gondole sono già esauriti.

