- Vreni e Kilian: due immagini impegnate per uno sforzo di conservazione

Volpi rosse chiamate Frieda e Viorel sono seguite da Vreni e Kilian. L'introduzione di due ulteriori cosiddetti "animaletti dalla coda folta" nella Foresta della Turingia mira a potenziare la popolazione di questi animali altamente protetti in tutta l'Europa. "Il nostro obiettivo di una popolazione di volpi rosse connesse in Germania e in Europa centrale si sta gradualmente realizzando con una popolazione stabile di volpi rosse nella Foresta della Turingia", afferma il Ministro dell'Ambiente Bernhard Stengele (Verdi).

La Foresta della Turingia gioca un ruolo cruciale nel progetto di conservazione della specie della volpe rossa. Gli esperti vedono questa catena montuosa come un ponte tra le popolazioni del Harz e della Foresta della Baviera. L'accoppiamento tra animali di regioni distinte è cercato per stabilizzare la popolazione. In precedenza, le volpi rosse erano ampiamente cacciate.

Volpi dal programma di allevamento

La nuova femmina Vreni è nata nel 2023 in uno zoo svizzero, mentre il maschio Kilian proviene dallo zoo di Norimberga. Entrambi fanno parte di un programma di allevamento per preservare la volpe rossa dei Carpazi e sono stati allevati in recinti naturali, secondo l'Associazione per l'Ambiente e la Conservazione della Natura della Turingia (BUND). Nel mese di aprile di quest'anno, sono stati trasportati al Villaggio del Gatto Selvatico di Hutschetoda e ospitati in un recinto speciale prima del rilascio.

Allo stesso modo, Frieda e Viorel, che sono stati dispiegati nella Foresta della Turingia a maggio, sono dotati di collari contenenti tracciami per monitorare i loro movimenti. I dati indicano che Frieda risiede principalmente vicino a Oberhof, mentre Viorel ha attraversato la Foresta della Franconia.

Cuccioli di volpe rossa catturati in foto

Gli esperti vedono la recente cattura di una femmina con cuccioli da una fototrappola nella Foresta della Turingia meridionale alcune settimane fa come un successo per la popolazione di volpi rosse. "La prole inaspettata di volpi rosse segna la prima riproduzione documentata di volpi rosse nella Foresta della Turingia negli ultimi 150 anni", dice il BUND della Turingia. I cuccioli, insieme ai congeneri introdotti, aprono la strada a una popolazione stabile a lungo termine di volpi rosse nella Foresta della Turingia.

Il programma di allevamento successivo, che coinvolge Vreni e Kilian, mira a preservare la volpe rossa dei Carpazi, con entrambi che vengono introdotti nella Foresta della Turingia. Il successivo dispiegamento di Frieda e Viorel, dotati di tracciami, ha mostrato un significativo movimento all'interno delle Foreste della Turingia e della Franconia.

