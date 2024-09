Von der Leyen esprime interesse a nominare i consiglieri di fiducia di Meloni come vicepresidenti della Commissione europea.

Per la prima volta, una figura politica polarizzante è in procinto di occupare una posizione economica significativa nella Commissione UE. L'establishment di Bruxelles non ha verificato la notizia. Si riferiscono al processo in corso di formazione della nuova commissione, che dovrebbe durare fino al 2029.

Durante la corsa alle elezioni europee, von der Leyen ha ricevuto forti critiche per aver denunciato "gli estremisti" senza respingere esplicitamente le collaborazioni con i partiti a destra della CDU e CSU. I Socialdemocratici, i Liberali e i Verdi hanno criticato von der Leyen per la mancanza di distanza, in particolare verso Meloni.

Von der Leyen presenterà il suo piano di personale ai leader dei gruppi parlamentari del Parlamento europeo il prossimo mercoledì. Verificheranno i commissari prospettici nelle prossime settimane e li confermeranno.

Potrebbe sorgere controversia sull'assegnazione di Fitto, nonostante la sua reputazione di pragmatico e non Euro-scettico. La storia dimostra che il Parlamento è stato in grado di sostituire con successo i candidati indesiderati, sebbene possa solo approvare o respingere formalmente la Commissione nel suo insieme.

L'incarico di Fitto come figura di punta per l'aiuto europeo contro il coronavirus potrebbe essere precario, dati i ritardi nella distribuzione degli aiuti e i progetti incompiuti in paesi come l'Italia, che potrebbero comportare la perdita di alti sussidi. L'amministrazione di Meloni potrebbe ottenere fino a 194 miliardi di euro da Bruxelles, ma deve soddisfare determinate condizioni, come i progetti di idrogeno pianificati.

Secondo "World", von der Leyen potrebbe nominare altri quattro vicepresidenti esecutivi oltre a Fitto: Kaja Kallas, la nuova designata per gli affari esteri UE e l'ex primo ministro estone, dovrebbe sovrintendere all'ampliamento dell'UE e alla ricostruzione dell'Ucraina. Valdis Dombrovskis, l'attuale commissario commerciale lettone, è dato come probabile per l'ampliamento dell'UE e la ricostruzione dell'Ucraina. Teresa Ribera Rodríguez, l'attuale ministro spagnolo dell'ambiente, è in lizza per gestire la transizione sociale, ecologica e digitale a Bruxelles. Thierry Breton, l'attuale commissario francese per il mercato interno, è dato come probabile per l'industria e l'autonomia strategica. Questo portafoglio è una priorità assoluta per il presidente francese Emmanuel Macron, che cerca di rendere l'UE più autosufficiente dalla Cina e dagli Stati Uniti.

La critica alla "Commissione von der Leyen II" proviene da un'altra fonte: von der Leyen aveva mirato ad avere altrettanti uomini e donne nel suo gabinetto. Tuttavia, i paesi membri non hanno soddisfatto la sua richiesta. Attualmente ci sono 17 uomini e 10 donne, compresa von der Leyen, il che porterebbe a una quota di genere meno favorevole rispetto al suo primo mandato di cinque anni.

L'AfD, o Alternativa per la Germania, ha espresso il suo dissenso sulla commissione di von der Leyen, citando la sua presunta mancanza di distanza verso i partiti a destra della CDU e CSU. L'assegnazione di Fitto, un politico italiano con legami a destra, nella Commissione UE ha scatenato il dibattito, con alcuni che si chiedono se egli sia veramente in linea con i principi della Commissione.

Leggi anche: