Dopo la sua caduta pesante, la campionessa in carica Demi Vollering è attesa per partire per la sesta tappa del Tour de France Femmes. "Sembra che Vollering possa continuare il Tour venerdì", ha annunciato la sua squadra olandese su Twitter.

Giovedì si è verificata una caduta di massa a circa sei chilometri dall'arrivo della quinta tappa, in cui era coinvolta Vollering. La sua squadra ha riferito che ha subito contusioni e abrasioni superficiali sulla schiena e sui glutei. "Considerando la velocità con cui sono caduta, sono sollevata di non aver rotto nessun osso", ha twittato Vollering. La campionessa in carica ha perso la maglia gialla nella tappa.

La ciclista polacca Katarzyna Niewiadoma ha preso il comando della classifica generale. Vollering è scivolata al nono posto e si trova a 1:19 minuti di ritardo.

La sesta tappa del Tour de France Femmes, che partirà da Remiremont e coprirà 159 chilometri fino a Morteau, è in programma per sabato. I punti salienti del weekend includono due tappe di montagna, che culmineranno nella salita all'Alpe d'Huez.

