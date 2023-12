Volodymyr Zelensky ringrazia la squadra ucraina per le "due ore di felicità" dopo la vittoria nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo

L'Ucraina è ora a una sola vittoria dal raggiungere la Coppa del Mondo del Qatar nel corso dell'anno, dovendo battere il Galles a Cardiff domenica.

Nonostante una preparazione complicata, che ha incluso un mese di ritiro in Slovenia, l'Ucraina, emozionata, ha vinto meritatamente la serata.

Non giocava una partita competitiva dal novembre dello scorso anno, ma era determinata a dare a chi lottava in patria qualcosa per cui esultare.

"Ci sono momenti in cui non servono molte parole! L'orgoglio è sufficiente! Semplicemente grazie a voi ragazzi!". Ha dichiarato Zelensky in un post su Instagram.

"Due ore di felicità a cui non siamo più abituati. Sono usciti. Hanno combattuto. Hanno perseverato. Hanno vinto. Perché sono ucraini!

"Stiamo tutti combattendo, ognuno sul proprio fronte, per questo. Per la nostra bandiera blu e gialla, per il nostro stemma sul cuore, per 'L'Ucraina non è ancora morta...', che non può essere messo a tacere", ha detto.

"Combattiamo, combattiamo, resistiamo, vinciamo".

L'Ucraina è apparsa molto più lucida dell'avversario ed è stata incitata da migliaia di tifosi ucraini che hanno creato un'atmosfera brillante ad Hampden Park.

I gol di Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk hanno portato gli ospiti in controllo della partita, ma ci sono stati alcuni momenti di tensione nelle fasi finali.

Callum McGregor ha segnato per la Scozia a soli 10 minuti dalla fine, dando il via a un assalto alla porta ucraina.

Ma l'Ucraina ha scavato a fondo e si è difesa con determinazione, prima di aggiungere una terza meta con Artem Dovbyk all'ultimo calcio della partita.

Un gol che ha scatenato una bolgia in trasferta, con i tifosi che hanno pianto, ballato e cantato anche dopo che i giocatori avevano lasciato il campo.

"Non ho emozioni. Tutte le mie emozioni sono rimaste sul campo di calcio. Questa vittoria non è stata per me, né per i giocatori, ma per il nostro Paese", ha dichiarato l'esausto allenatore dell'Ucraina Oleksandr Petrakov ai giornalisti dopo la partita.

"Abbiamo giocato per coloro che combattono in trincea, per coloro che combattono fino all'ultima goccia di sangue. Sì, abbiamo fatto un piccolo passo verso il nostro grande obiettivo. Abbiamo ancora la partita con il Galles davanti a noi e faremo di tutto. Siamo ucraini estremamente orgogliosi".

L'Ucraina si recherà in Galles giovedì e dovrà fare in fretta per essere pronta per la finale dei playoff a Cardiff.

"Ne manca ancora uno", ha detto su Instagram la stella dell'Ucraina Oleksandr Zinchenko dopo la partita.

Mitchell McCluskey e Josh Pennington della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com