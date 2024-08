- Volocopter vola in Francia durante le Olimpiadi

La società costruttrice di taxi volanti con sede a Baden-Württemberg ha effettuato un volo di prova vicino alla sede equestre e di pentathlon durante i Giochi Olimpici. Il CEO Dirk Hoke ha descritto questo evento come un traguardo importante. La fase di validazione per le operazioni di volo elettrico urbano regolare è iniziata da un aeroporto dedicato a Saint-Cyr-l'École vicino a Parigi.

Questi innovativi velivoli a decollo e atterraggio verticale a più rotori sono destinati a rivoluzionare l'aviazione, in particolare nelle aree densamente popolate, offrendo un'alternativa al traffico su strada. Tuttavia, prima che Volocopter possa trasportare passeggeri, la società con sede a Bruchsal vicino a Karlsruhe ha bisogno dell'approvazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), che è ancora in attesa. Hoke si aspetta che i primi voli in numero limitato possano essere offerti nell'anno successivo.

Inizialmente, era previsto offrire taxi volanti su tre itinerari di collegamento e due turistici durante i Giochi Olimpici di Parigi. Cinque piattaforme di atterraggio, o 'vertiporti', erano previsti, tra cui uno su una chiatta sulla Senna.

