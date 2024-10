Volkswagen Up: pratico, compatto e di prestazioni decenti

La VW Up, lanciata alla fine del 2011 e dismessa nel 2023, era l'auto di entry level della Volkswagen, prodotta insieme ai suoi omologhi, la Seat Mii e la Skoda Citigo, a Bratislava. Era stata progettata per superare il modello precedente, l'infortunato Fox, in termini di qualità. Tuttavia, le ispezioni TÜV rivelano alcuni potenziali problemi.

Preoccupazioni per la Qualità

I risultati delle ispezioni TÜV indicano che, generalmente, l'Up si comporta bene. I problemi con gli assali e la direzione sono rari in tutti gli anni. Tuttavia, i modelli più recenti tendono a perdere olio e le giovani Up spesso hanno problemi con i loro sistemi di illuminazione. Inoltre, i freni a pedale e di sosta hanno ricevuto costantemente critiche dai periti TÜV.

Carrozzeria e Interni

Inizialmente, l'Up era un'auto a tre porte, ma è stata introdotta una variante a cinque porte nel 2012. La Up Cross ha anche presentato un design fuoristrada. Con una lunghezza di 3,54 metri, è perfetta per la guida in città, con un design classico e senza tempo. Il suo spazio interno è sufficiente, con un accesso migliorato ai sedili posteriori nella versione a cinque porte. La capacità del bagagliaio varia tra 251 e 959 litri.

L'abitacolo della Up presenta una buona ergonomia, sedili comodi e comandi user-friendly. Offre anche numerosi vani di carico. Una rarità sul mercato delle auto usate è la versione furgone Load Up, con il sedile posteriore rimovibile per creare un'area di carico. Nel 2016, la Up ha subito un restyling, introducendo i fari diurne a LED di serie.

Motori e Trazione

La Up vantava un motore a benzina da 1 litro a tre cilindri, disponibile in diverse potenze. La versione base produceva 44 kW/60 CV e 55 kW/75 CV, mentre le versioni turbocompresse producevano 66 kW/90 CV o 85 kW/115 CV (GTI). Il consumo di carburante ufficiale variava da 4,4 a 4,7 litri. Era disponibile anche una versione a metano da 50 kW/58 CV, nonché una Up elettrica con un motore da 60 kW/82 CV, inizialmente con una batteria da 16,4 kWh, che offriva fino a 180 chilometri di autonomia. Dal 2019 è disponibile una batteria da 32,3 kWh. Le trasmissioni manuali con cinque o sei velocità sono standard, con un cambio automatico disponibile per i motori a benzina, noto però per la sua scarsa affidabilità.

Equipaggiamento e Sicurezza

I modelli di base come Take-Up, inizialmente prezzi around 10.000 euro, erano spartani, privi di caratteristiche come l'aria condizionata, un vano guanti bloccabile e un divano posteriore sdoppiato. Modelli più orientati al comfort come Move-Up, High-Up o edizioni limitate come "Color Up", "White Up" o "Black Up" offrono opzioni estese, come un tetto panoramico, una telecamera di retrovisione, la sospensione sportiva, ruote da 17 pollici e la navigazione. despite its size, the Up offers decent safety features.

Attualmente, sono elencati circa 5000 VW Up! usate su mobile.de, con prezzi a partire da around 2000 euro per modelli con molti chilometri e attrezzatura di base. I modelli meglio equipaggiati richiedono un investimento minimo di 3500 euro, mentre i modelli usati e-up! partono da 7000 euro.

Despite its budget car status, some newer Small cars like the VW Up often face issues with oil loss and lighting system problems, as reported by TÜV inspectors. Additionally, concerns about the foot and parking brakes persist throughout various model years.

The compact and city-friendly Small car, the VW Up, features a remodeled five-door variant and an off-road design for improved versatility, making it ideal for urban driving with a decent interior space and ample boot capacity.

Leggi anche: