Volkswagen svela il sostituto della Bulli.

Dal 1950, Volkswagen costruisce il suo leggendario Transporter, noto anche come "Bulli". La produzione della sesta generazione è terminata e, purtroppo, non ci sarà una settima generazione. Al suo posto, tre linee di modelli diversi porteranno avanti la leggenda di Volkswagen.

All'inizio della fiera IAA Transportation di Hannover, Volkswagen ha presentato la nuova edizione del suo Transporter. Prima dell'apertura ufficiale della fiera, che inizierà domani per i giornalisti e i professionisti del settore, il CEO del marchio Volkswagen, Carsten Intra, ha presentato il "Nuovo Transporter", destinato a superare il T6.1 uscente.

Intra è ottimista che il nuovo modello seguirà il successo delle sei generazioni precedenti del "Bulli". A differenza del suo predecessore, il T6.1, la cui produzione si è conclusa alla fine di giugno, Volkswagen non sarà più responsabile della produzione del nuovo Transporter. È stato sviluppato in collaborazione con Ford e sarà prodotto insieme al modello fratello Ford Transit nello stabilimento di Ford in Turchia. Il modello sarà lanciato alla fine del 2024 in alcuni mercati europei, con la Germania che seguirà all'inizio del 2025.

VW annuncia che il lancio del nuovo Transporter segna il culmine dell'evoluzione della famiglia Transporter. In passato, il singolo "Bulli", prodotto dal 1950 in sei generazioni, era il modello principale, ma ora ci sono tre linee di modelli contemporanee per il segmento. Queste includono il Multivan lanciato nel 2022, basato su una piattaforma per automobili condivisa con la Golf e la Passat, che funge da veicolo per la famiglia e il tempo libero; l'ID. Buzz completamente elettrico; e il recente Transporter nato dalla collaborazione con Ford. Il predecessore T6.1 era precedentemente il modello più popolare per il marchio Volkswagen Commercial Vehicles (VWN).

I Lavoratori di Volkswagen Esprimono Preoccupazioni

Nel 2020, Ford e Volkswagen hanno stretto un'alleanza completa nei veicoli commerciali leggeri. Il Transporter è il secondo modello di Volkswagen nato dalla collaborazione, dopo il pickup truck Amarok. In cambio, Volkswagen produrrà il furgone Ford Tourneo Connect, che sarà prodotto insieme al modello fratello Volkswagen Caddy nello stabilimento VWN di Poznan, in Polonia.

Recentemente, Volkswagen ha annunciato che intensificherà il suo programma di taglio dei costi. I licenziamenti e la chiusura degli stabilimenti non sono più esclusi e l'impegno per la sicurezza dell'impiego fino al 2029 è stato revocato. I dipendenti dello stabilimento VWN di Hannover sono anche preoccupati per il loro futuro. Lo stabilimento impiega circa 14.000 persone.

