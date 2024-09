- Volkswagen sospende i contratti collettivi <unk> potenziali licenziamenti a partire da luglio 2025

Volkswagen ha ufficialmente posto fine all'accordo sulla sicurezza del lavoro in vigore dal 1994. L'azienda ha informato il sindacato che tale accordo terminerà entro la fine dell'anno, consentendo potenziali riduzioni della forza lavoro a partire dal luglio 2025. Oltre all'accordo sulla sicurezza del lavoro, sono stati revocati anche altri accordi, come la garanzia di apprendistato e gli standard per il lavoro temporaneo. Secondo fonti interne, il consiglio di amministrazione aveva già discusso e deciso di porre fine a questi accordi.

L'azienda è ansiosa di avviare discussioni con il sindacato e il consiglio di fabbrica per concordare un nuovo accordo prima della scadenza dell'accordo sulla sicurezza del lavoro a metà del 2025. Secondo il direttore del personale Gunnar Kilian, "Questo periodo di tempo ci consente di collaborare con i rappresentanti dei dipendenti per trovare soluzioni che renderanno Volkswagen un'azienda sostenibile e competitiva nel futuro del settore".

Kilian ha anche dichiarato: "L'attuale situazione crea incertezza. Sviluppando prospettive affidabili per la nostra azienda il prima possibile, possiamo alleviarla". Le trattative salariali per i dipendenti di VW, originariamente previste per ottobre, saranno anticipate e ampliate per includere gli accordi recentemente revocati. Questa proposta era stata precedentemente avanzata dal sindacato IG Metall.

Il Consiglio di Fabbrica Si Mantiene Fermo

Più di una settimana fa, Volkswagen aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe interrotto la storica garanzia di lavoro e non avrebbe escluso la chiusura degli stabilimenti. Tuttavia, l'azienda non aveva ancora specificato una data fino ad ora. Da allora, il consiglio di fabbrica e l'IG Metall si sono opposti fermamente a questi piani.

Come ha dichiarato la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo, "L'azienda ha mantenuto la sua minaccia, che stavamo aspettando da giorni". Ha poi ribadito la sua opposizione ai piani, affermando: "Ci opporremo fermamente a questo storico attacco ai nostri posti di lavoro. Non ci saranno licenziamenti forzati sotto la nostra sorveglianza".

Il sindacato e il consiglio di fabbrica, compresa la presidente Daniela Cavallo, si sono espressi fortemente contro la decisione di Volkswagen di porre fine all'accordo sulla sicurezza del lavoro. La Commissione, un probabile organismo responsabile della negoziazione di nuovi accordi, si imbarcherà presto in trattative con l'azienda per concordare un nuovo accordo prima della scadenza di quello attuale.

Leggi anche: