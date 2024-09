- Volkswagen rivela accordi contrattuali di lavoro: potenziali riduzioni di forza lavoro a partire da luglio 2025

Volkswagen ha ufficialmente concluso il loro accordo di sicurezza dell'occupazione, in vigore dal 1994. L'azienda ha comunicato al sindacato che tale contratto si concluderà alla fine dell'anno, con la possibilità di licenziamenti a partire da luglio 2025, sei mesi dopo. Insieme all'accordo di sicurezza dell'occupazione, sono stati altresì risolti altri accordi, come la garanzia di assunzione degli apprendisti e le regolamentazioni del lavoro temporaneo. Fonti interne all'azienda hanno riferito che il consiglio di amministrazione aveva precedentemente discusso e deciso di risolvere i contratti.

Le trattative salariali saranno accelerate

Volkswagen intende accelerare le trattative con il sindacato e il consiglio di fabbrica, come dichiarato dal direttore del personale Gunnar Kilian. L'obiettivo è siglare un nuovo accordo entro la metà del 2025, in coincidenza con la scadenza dell'accordo di sicurezza dell'occupazione. "Questo calendario ci consente di collaborare con i rappresentanti dei lavoratori per elaborare strategie che renderanno Volkswagen finanziariamente forte e competitiva nel prossimo futuro", ha dichiarato Kilian.

"Gli ultimi sviluppi hanno generato incertezza. Possiamo mitigare questa incertezza creando prospettive sicure per la nostra azienda nel breve termine", ha aggiunto Kilian. Le trattative salariali per la scala salariale di Volkswagen, originariamente programmate per ottobre, verranno anticipate e comprenderanno i contratti recentemente risolti. Questa proposta è stata precedentemente avanzata dal sindacato IG Metall.

Il consiglio di fabbrica promette resistenza

Volkswagen ha annunciato circa una settimana fa che avrebbe risolto la garanzia di lavoro di 30 anni e che non si poteva escludere la chiusura degli impianti. Tuttavia, l'azienda non aveva ancora specificato una data. Da allora, il consiglio di fabbrica e l'IG Metall si sono opposti fermamente a questi piani.

"Come avevamo previsto per diversi giorni, la società ha ora attuato la sua intenzione", ha dichiarato Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica. Ha inoltre ribadito la sua opposizione ai piani. "Ci opporremo fermamente a questa minaccia storica per i nostri posti di lavoro. I licenziamenti non sono un'opzione per noi".

Durante le trattative salariali con il sindacato e il consiglio di fabbrica, l'attenzione si sposterà sulla discussione delle condizioni del nuovo contratto collettivo, con l'obiettivo di sostituire l'accordo di sicurezza dell'occupazione scaduto. Nonostante i piani di Volkswagen di risolvere l'accordo di sicurezza dell'occupazione, il consiglio di fabbrica rimane determinato a mantenere l'accordo collettivo e proteggere i posti di lavoro dei propri dipendenti, opponendosi fermamente a qualsiasi licenziamento.

