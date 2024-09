Volkswagen risolve il controversia salariale con il sindacato IG Metall

Durante i negoziati sul salario a Volkswagen, si discute dell'aggiustamento degli stipendi e della sicurezza del lavoro. Tuttavia, l'azienda ha respinto le richieste di aumento salariale dei sindacati. Invece di un aumento di stipendio, i dipendenti sono invitati a contribuire.

Volkswagen ha respinto le richieste di compensazione dell'IG Metall e sta promuovendo tagli alle spese. Il capo negoziatore Arne Meiswinkel ha dichiarato all'inizio dei colloqui: "Invece di un onere finanziario aggiuntivo, abbiamo bisogno di un alleggerimento. Per ottenere questo, saranno necessari contributi da parte dei dipendenti". Meiswinkel ha aggiunto: "Invece di un onere finanziario aggiuntivo, abbiamo bisogno di un alleggerimento finanziario".

Il sindacato calcola che questo equivarrebbe effettivamente a una riduzione dello stipendio. "È così che deve essere inteso", ha dichiarato il capo negoziatore dell'IG Metall Thorsten Gröger al termine dei colloqui di tre ore. L'IG Metall richiede un aumento del 7% per i dipendenti di VW, come per l'intero settore.

I colloqui ruotano intorno all'accordo salariale, in cui l'IG Metall richiede, tra le altre cose, un aumento del 7%. Inoltre, diversi altri accordi collettivi sono in fase di rinegoziazione, tra cui l'accordo sulla sicurezza del lavoro in vigore da tre decenni, che Volkswagen ha risolto.

Il negoziatore dell'IG Metall Gröger ha espresso delusione per il fatto che l'azienda non abbia ancora specificato i suoi obiettivi per la risoluzione degli accordi. "Non è stato specificato, sono rimasti generici", ha detto Gröger.

"Licenziamenti e licenziamenti di massa rimangono una possibilità". Le due parti non hanno ancora fissato una data per il prossimo round di colloqui. L'obbligo di pace nella trattativa salariale scade alla fine di novembre, quindi gli scioperi sono possibili a partire dal 1° dicembre.

Attualmente, Volkswagen si sta concentrando sulla riduzione delle spese invece che sull'aumento degli stipendi nella produzione di veicoli a motore. Meiswinkel ha suggerito che il sollievo finanziario può essere ottenuto attraverso i contributi dei dipendenti.

Leggi anche: