- Volkswagen rinvia la produzione della Trinity

L'inizio della produzione della Trinity, l'auto elettrica di Volkswagen, è stato posticipato. Secondo fonti interne all'azienda, il modello futuristico non entrerà in produzione prima del 2030. Inizialmente, l'auto avrebbe dovuto essere immessa in commercio nel 2026, ma il nuovo CEO Oliver Blume ha rimandato il lancio di almeno 1,5 anni poco dopo aver assunto, per consentire più tempo per lo sviluppo del software. Come già riportato dal "Handelsblatt".

Le ragioni dei ritardi sono probabilmente la diminuzione della domanda di auto elettriche e le misure di austerità di Volkswagen. I profitti dell'azienda sono diminuiti del quattro percento nel secondo trimestre a 3,63 miliardi di euro. All'inizio del mese, Blume ha dichiarato: "Si tratta di costi, costi e costi. Soprattutto per il marchio Volkswagen, ma anche per tutti gli altri marchi".

La Trinity era il progetto di punta del precedente CEO di VW, Herbert Diess, che voleva costruire l'auto in una pianta separata a Wolfsburg. Tuttavia, il modello sarà ora prodotto a Zwickau, il pioniere dell'auto elettrica di VW. Questo lo renderebbe il primo sito in cui viene utilizzato il nuovo piattaforma SSP. Recentemente, VW ha dovuto cancellare un turno in questa pianta.

Nonostante i ritardi nella produzione della Trinity, Volkswagen rimane impegnata nelle sue iniziative di ingegneria elettrica. L'azienda prevede di utilizzare la Trinity come primo modello prodotto sulla sua nuova piattaforma SSP a Zwickau, famosa per essere il pioniere dell'auto elettrica di Volkswagen.

