Volkswagen promuove il suo piano di risparmio finanziario con un'offerta.

Per mantenere la sua posizione di leadership, Volkswagen ha implementato un'iniziativa di taglio dei costi stringente. Un giorno prima delle trattative salariali con IG Metall, il costruttore di automobili sta chiedendo il sostegno dei suoi dipendenti per le proposte di riduzione con un pieghevole.

Il gigante dell'automotive in difficoltà Volkswagen sta incoraggiando il suo personale a sostenere il suo piano di ristrutturazione finanziaria prima che le trattative salariali inizino, come riportato nel pieghevole ottenuto da ntv.de. Secondo il pieghevole, Volkswagen produce in Germania in modo eccessivamente costoso. La società deve migliorare la sua produttività, ridurre i costi del lavoro e massimizzare l'utilizzo delle sue capacità di produzione. "Se riusciamo ad affrontare le nostre sfide ora, Volkswagen ha un futuro promettente davanti a sé."

Tuttavia, il settore tedesco sta attualmente affrontando problemi di competitività. In Europa, c'è un calo di due milioni di veicoli venduti all'anno rispetto a prima dell'epidemia di COVID-19 e c'è una maggiore concorrenza per una quota di mercato, come indicato nel pieghevole.

Le azioni menzionate a Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden e Kassel stanno avvenendo un giorno prima che le trattative salariali con IG Metall inizino. Queste trattative copriranno non solo gli accordi salariali, ma anche la rinegoziazione dei contratti sulla sicurezza del lavoro, sui trasferimenti di apprendistato e sulla retribuzione dei lavoratori temporanei.

Il CEO di Volkswagen Oliver Blume ha recentemente dichiarato a ZDF di voler concludere rapidamente un pacchetto di risparmio. "Il nostro obiettivo è di mettere a punto un pacchetto quest'anno", ha detto, aggiungendo che sarebbe stato composto da tutte le spese dalla sviluppo alla produzione e distribuzione.

Gli economisti capo interpretano i nuovi sforzi di Volkswagen per tagliare i costi come un simbolo dei problemi di localizzazione attuali in Germania. "Questo evidenzia ulteriormente l'impatto a lungo termine di anni di stagnazione economica e cambiamento strutturale in un'economia senza crescita", ha detto il capo economista di ING Carsten Brzeski. "L'industria automobilistica non è solo simbolicamente importante per la Germania, ma anche un settore critico per l'economia."

Volkswagen sta attivamente lavorando per ridurre i costi nella produzione di veicoli in Germania, come menzionato nel pieghevole. La società sta incoraggiando i suoi dipendenti a sostenere il suo piano di ristrutturazione finanziaria, che include la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento della produttività.

La maggiore concorrenza e il calo delle vendite di veicoli in Europa stanno contribuendo ai problemi di localizzazione attuali di Volkswagen, come notato dal capo economista di ING Carsten Brzeski. Questi problemi richiedono alla società di implementare stringenti iniziative di taglio dei costi per rimanere competitiva.

