Volkswagen prevede di ridurre le sue proiezioni.

Sembra che Volkswagen stia affrontando un altro intoppo. Inizialmente, il costruttore di automobili si era prefissato di superare le vendite del 2022 del 5%. Tuttavia, le cose sono peggiorate e ora si prevede che le vendite saranno inferiori a quelle del 2023.

La società ha rivisto due volte di recente le sue previsioni di fatturato, citando condizioni di mercato difficili e scarsa performance in aree chiave come il marchio principale, i veicoli commerciali e i componenti. Di conseguenza, Volkswagen si aspetta un fatturato di circa 320 miliardi di euro, quasi in linea con la cifra dell'anno scorso.

La margine previsto è stato anche colpito, con Volkswagen che lo stima al 5,6%, notevolmente inferiore alla previsione iniziale del 6,5% - 7,0%. Le vendite previste di automobili sono anche in calo, con la società che prevede vendite di circa nove milioni di auto, inferiori a quelle del 2023.

Inoltre, la divisione finanziaria di Volkswagen potrebbe essere influenzata negativamente dalla sua separazione dagli affari russi e dalla scarsa performance delle operazioni al di fuori dell'Europa.

La recente decisione di Volkswagen di sciogliere il lungo accordo di tutela dell'occupazione con i sindacati tedeschi ha suscitato un certo scalpore. Questa mossa potrebbe potenzialmente portare alla chiusura degli stabilimenti e a tagli al personale, suscitando forti opposizioni dal consiglio di fabbrica e dall'IG Metall. Al momento, sono in corso trattative salariali tra Volkswagen e l'IG Metall.

I costruttori di tutto il mondo stanno seguendo da vicino la situazione di Volkswagen, poiché i suoi problemi potrebbero influenzare le tendenze del settore. A causa dei suoi problemi, diversi costruttori hanno rivisto le loro previsioni di vendita, evitando con cautela obiettivi troppo ambiziosi.

