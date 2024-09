Volkswagen prevede chiusure di stabilimenti

Analisti del settore prevedono possibili fermate della produzione Volkswagen in Germania a causa di misure di contenimento dei costi. Come ha dichiarato Helena Wisbert, a capo del Centro di Ricerca Automobilistica (CAR) di Duisburg a "Der Spiegel", si tratta di una situazione inevitabile. Gli economisti sconsigliano l'intervento del governo.

Il marchio principale di VW ha annunciato lunedì un piano di contenimento dei costi più severo dopo una riunione della direzione, non escludendo più la chiusura degli stabilimenti e i licenziamenti. Wisbert ha definito questo passo a "Der Spiegel" un "cambiamento di gioco" nella crisi automotive. Fino ad ora, l'utilizzo basso degli stabilimenti era stato bilanciato dai risparmi sui costi dei fornitori. Tuttavia, ha dichiarato, "non è più sufficiente".

Moritz Schularick, presidente dell'Istituto di Economia Mondiale di Kiel, considera le misure di contenimento dei costi annunciate un punto di svolta nell'industria automobilistica tedesca. "Ho sempre sostenuto che non credo che tutti i costruttori automobilistici tedeschi ce la faranno senza cambiamenti nel corso del decennio. Ora questo sta diventando evidente", ha dichiarato a "Wirtschaftswoche".

Tuttavia, non vede questo come un invito all'intervento statale. "Non dovremmo ostacolare il processo di cambiamento strutturale. I settori in via di sviluppo hanno bisogno di manodopera", ha continuato.

Veronika Grimm, consulente economica, concorda sul fatto che la chiusura degli stabilimenti potrebbe essere in programma. Tuttavia, sostiene che il governo "non dovrebbe intervenire". Ha espresso questo punto di vista a "Rheinische Post". Il settore automotive ha fatto pressione a Bruxelles per anni per ritardare la trasformazione, e Grimm critica i governi per la mancanza di lungimiranza. Tuttavia, lo stato ha un ruolo nell'istruzione professionale e nella formazione continua.

Date le difficoltà finanziarie e la necessità di misure di contenimento dei costi, VW potrebbe prendere in considerazione la chiusura di alcuni stabilimenti come parte del suo piano di contenimento dei costi. Gli economisti come Moritz Schularick ritengono che tali cambiamenti siano inevitabili nell'industria automobilistica tedesca e non dovrebbero essere ostacolati dall'intervento del governo.

