Volkswagen potrebbe prendere in considerazione la possibilità di chiudere gli impianti e ridurre la sua forza lavoro.

Il mercato automobilistico in Europa si trova di fronte a una "situazione difficile e significativa", secondo il CEO di Volkswagen Oliver Blume. In particolare, la Germania, in quanto hub di produzione, ha registrato un calo di competitività. In questo clima difficile, Volkswagen deve adattarsi. A livello di consiglio di amministrazione, i marchi del gruppo Volkswagen AG necessitano di una riorganizzazione completa. "Potrebbe essere inevitabile chiudere gli impianti di produzione di veicoli e di parti in questa situazione senza immediate contromisure."

Le riduzioni del personale inizialmente pianificate attraverso pensionamenti anticipati e separazioni volontarie non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi di risparmio. "Date le circostanze, l'azienda è costretta a ritirare la promessa di sicurezza dell'occupazione in vigore dal 1994."

