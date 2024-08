- Volkswagen introduce una nuova etichetta incentrata sulle attrezzature per veicoli ricreativi.

VW presenta una nuova linea di accessori per furgonati. Il precedente marchio "California" per i motorhome diventerà un marchio ombrellone per gli accessori e i servizi legati ai viaggi in motorhome, come ha dichiarato l'azienda al "Caravan Salon" di Düsseldorf. Accessori come tende, frigoriferi, fornelli e servizi come l'assistenza stradale d'emergenza saranno disponibili con il nuovo marchio e il suo logo esclusivo in futuro. Tuttavia, i motorhome veri e propri continueranno ad essere marchiati VW. "Avranno ancora il logo VW sulla parte anteriore", ha precisato un portavoce. VW offre tre versioni di furgonati sotto il marchio "California", derivati da VW Veicoli Commerciali. La richiesta di questi veicoli è aumentata notevolmente durante l'emergenza COVID-19, con circa 30.000 motorhome consegnati nel 2023. I veicoli vengono prodotti ad Hannover e a Poznań, in Polonia.

La Commissione, in conformità all'articolo 113, potrebbe presto introdurre atti di esecuzione che potrebbero influire sui accessori per furgonati offerti da VW con il marchio "California". Dopo l'adozione di questi atti, VW potrebbe dover apportare alcune modifiche ai suoi accessori per furgonati a causa dei cambiamenti normativi.

