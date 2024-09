- Volkswagen interrompe i contratti collettivi <unk> Dulig esprime timore: "Questo è allarmante"

Il capo di Volkswagen in Sassonia, Martin Dulig, ha criticato duramente la decisione del colosso dell'auto di abolire la sicurezza dell'impiego. Secondo Dulig, membro del partito SPD, questo passo è preoccupante perché colpisce direttamente la sicurezza del lavoro e dello stabilimento.

Il gigante dell'industria automobilistica europea ha ufficialmente abolito l'accordo sulla sicurezza dell'impiego, in vigore dal 1994, come annunciato in una dichiarazione rilasciata martedì. L'accordo, quindi, scadrà alla fine dell'anno. Dal luglio 2025 in poi, saranno permessi licenziamenti per motivi operativi.

Oltre ad abolire l'accordo sulla sicurezza dell'impiego, Volkswagen ha anche risolto altri accordi, come la garanzia di assunzione degli apprendisti e le regolamentazioni riguardanti il lavoro temporaneo.

Volkswagen aveva già fatto trapelare una settimana prima la possibilità di abolire la sicurezza dell'impiego e aveva lasciato aperta l'opzione di chiusure degli stabilimenti. Tuttavia, la società non aveva specificato alcun calendario per questo cambiamento.

Trattative di contrattazione collettiva anticipate

Adesso, Volkswagen vuole accelerare i negoziati con il consiglio di fabbrica e il sindacato dei lavoratori per un nuovo accordo, secondo il direttore del personale Gunnar Kilian. Le trattative per l'accordo salariale Volkswagen, originariamente previste per ottobre, verranno anticipate e ampliate per includere gli accordi che sono stati risolti. IG Metall aveva già proposto questo.

Dulig ha promesso di sostenere gli stabilimenti Volkswagen di Zwickau, Chemnitz e Dresda: il governo della Sassonia continuerà a lavorare per garantire la sicurezza di questi luoghi e prevenire i licenziamenti per motivi operativi. "Vogliamo che Volkswagen ci assicuri che questi luoghi sono sicuri", ha detto Dulig, affermando che gli errori della direzione non dovrebbero essere scaricati sui dipendenti.

