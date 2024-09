Volkswagen intende sospendere la copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione dei dipendenti

Fino alla fine di questo decennio, Volkswagen aveva pianificato di evitare licenziamenti per motivi operativi. Tuttavia, l'azienda ha ora concluso questo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, insieme alla promessa di assumere apprendisti e lavoratori temporanei. Tutto è ora in discussione.

Il costruttore automobilistico in difficoltà Volkswagen ha eliminato una serie di accordi collettivi, tra cui l'Accordo sul Futuro sulla Sicurezza dell' Occupazione, che impediva i licenziamenti per motivi operativi fino al 2029. L'azienda ha dichiarato che la situazione economica ha costretto a questo passo. L'Accordo sulla Sicurezza dell' Occupazione è stato in vigore dal 1994. IG Metall ha confermato la risoluzione di "un'ampia gamma di accordi collettivi" da parte della direzione di Volkswagen.

La presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo ha dichiarato: "L'azienda ha finalmente fatto ciò che aspettavamo da giorni". Contestualmente, ha ribadito la sua opposizione ai piani. "Resisteremo con tutte le nostre forze a questo storico attacco ai nostri posti di lavoro. Non ci saranno licenziamenti per motivi operativi con noi".

Volkswagen, il più grande costruttore di automobili in Europa, ha annunciato che il contratto scadrà alla fine dell'anno. A partire da luglio 2025, i licenziamenti per motivi operativi saranno possibili. Se effettivamente avverranno, remains to be seen. Oltre all'Accordo sulla Sicurezza dell' Occupazione, che in precedenza impediva questi licenziamenti, sono stati risolti anche altri accordi, come la garanzia di assunzione degli apprendisti e le regolamentazioni per il lavoro temporaneo.

Volkswagen ora mira a negoziare rapidamente una nuova regolamentazione con il sindacato e il consiglio di fabbrica, come annunciato dal direttore del personale Gunnar Kilian. L'obiettivo è raggiungere un accordo su una nuova regolamentazione entro la metà del 2025, quando scadrà l'Accordo sulla Sicurezza dell' Occupazione. "La situazione attuale sta causando incertezza. Possiamo alleviarla creando prospettive future per la nostra azienda a breve termine", ha dichiarato Kilian in una dichiarazione. Le trattative per l'accordo salariale collettivo per l'accordo salariale VW, originariamente previste per ottobre, si terranno ora in anticipo e comprenderanno gli accordi che sono stati risolti. IG Metall aveva offerto questo in precedenza.

La scorsa settimana, Volkswagen ha annunciato che avrebbe notevolmente stretto le misure di austerità e avrebbe messo fine alla sicurezza dell'occupazione che è stata in vigore per tre decenni. La chiusura degli stabilimenti è

Leggi anche: