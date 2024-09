- Volkswagen intende ridurre i costi: potenziali chiusure e licenziamenti rappresentano un rischio

La situazione alla Volkswagen, il più grande costruttore di automobili in Europa, si sta aggravando. Come parte della sua strategia di risparmio finanziario, il marchio principale VW sta ora valutando la chiusura degli stabilimenti e la riduzione della forza lavoro, come annunciato dopo un incontro degli esecutivi. L'accordo con il sindacato sulla sicurezza del lavoro, che proibiva i tagli fino al 2029, verrà risolto. La direzione ha dichiarato che i marchi principali di VW necessitano di una riforma completa. "Anche la chiusura degli stabilimenti di produzione di veicoli e componenti non può essere esclusa nella situazione attuale senza immediate contromisure." I tagli del personale attraverso pensionamenti anticipati e pacchetti di separazione non sono più sufficienti per raggiungere i risparmi desiderati.

Il sindacato dei metalmeccanici, IG Metall, e il sindacato hanno dichiarato una forte opposizione. "Questi piani rappresentano un attacco diretto ai nostri posti di lavoro, alle nostre sedi e ai nostri contratti collettivi", hanno dichiarato in un'edizione speciale del giornale sindacale "Mitbestimmen". "Non ci faremo intimidire", ha detto Cavallo. "Non ci saranno chiusure di stabilimenti Volkswagen sotto la mia guida!" Thorsten Groeger, responsabile distrettuale di IG Metall in Bassa Sassonia, ha definito il piano "irresponsabile" e ha detto che "scuote le fondamenta della Volkswagen".

La Volkswagen non ha ancora rivelato cifre specifiche su quanti dei circa 120.000 posti di lavoro in Germania potrebbero essere interessati. Non ci sono state indicazioni sulle potenziali sedi che potrebbero essere chiuse. Secondo il sindacato, il consiglio di amministrazione considera almeno uno stabilimento di veicoli e una fabbrica di componenti in Germania superflui.

L'ultima chiusura di uno stabilimento Volkswagen risale a oltre 30 anni fa: nel 1988, Volkswagen chiuse la sua fabbrica a Westmoreland, negli Stati Uniti. Non è mai stata chiusa alcuna fabbrica Volkswagen in Germania. Oltre alla sede di Wolfsburg, la Volkswagen opera stabilimenti a Hannover, Emden, Osnabrück, Braunschweig, Salzgitter, Kassel, Zwickau, Dresda e Chemnitz. La filiale Audi ha recentemente posto sotto revisione il suo stabilimento di Bruxelles.

Il CEO Oliver Blume ha giustificato la linea d'azione, facendo riferimento alla situazione peggiorata. "L'industria automobilistica europea sta attraversando una situazione estremamente difficile e grave. L'outlook economico si è ulteriormente indebolito", ha dichiarato in una dichiarazione. Per raggiungere il miglioramento dei risultati previsto di dieci miliardi di euro entro il 2026, i costi devono ora diminuire più di quanto previsto in precedenza. "Le difficoltà si sono significativamente intensificate", ha detto il capo del marchio Thomas Schäfer in una dichiarazione. "Per questo motivo, dobbiamo agire ora e creare le condizioni per prosperare a lungo termine." Secondo "Handelsblatt", sono necessari ulteriori risparmi di fino a quattro miliardi di euro.

Per la prima volta dal momento in cui Oliver Blume ha assunto la guida quasi due anni fa, la Volkswagen sta andando verso un conflitto maggiore con il fronte dei lavoratori. A differenza del suo predecessore Herbert Diess, che spesso entrava in conflitto con il potente sindacato, Blume ha collaborato silenziosamente con il sindacato finora. Ha lasciato le concrete misure di taglio dei costi alle sue consigli di amministrazione. Ora, Cavallo ha invitato Blume a partecipare direttamente alla discussione sul marchio. "La situazione del marchio principale è alla fine anche la situazione del CEO".

Il marchio principale, Volkswagen, lotta da anni con costi elevati e ha margini di profitto inferiori rispetto ai marchi fratelli come Skoda, Seat e Audi. Un programma di riduzione dei costi avviato nel 2023 dovrebbe correggere questo, migliorando i risultati di 10 miliardi di euro entro il 2026. Tra le altre misure, i costi del personale amministrativo dovrebbero diminuire del 20%. Finora, la Volkswagen ha fatto ricorso a pensionamenti anticipati e pacchetti di separazione per la riduzione della forza lavoro, con programmi pertinenti espansi in primavera e 900 milioni di euro messi da parte per i pagamenti di separazione fino a 474.000 euro per i dipendenti di lungo corso.

