- Volkswagen intende instillare incertezza tra i suoi dipendenti - elogio degli economisti

Volkswagen si sta preparando per un incontro del personale turbolento. Dopo la rivelazione di martedì che la chiusura degli impianti e i licenziamenti non sono più fuori dal tavolo, la squadra esecutiva dovrà affrontare le domande dei dipendenti giovedì. La presidente del consiglio di fabbrica, Daniela Cavallo, si aspetta forti manifestazioni di dissenso durante l'incontro a Wolfsburg. "Il personale è comprensibilmente agitato in questo momento" e questo sentimento verrà espresso giovedì quando il capo del marchio Thomas Schäfer e il CEO del gruppo Oliver Blume saliranno sul palco.

Nel frattempo, gli economisti hanno espresso il loro apprezzamento. "Le misure proposte sono da tempo necessarie per innescare una ripresa e prevenire una crisi", ha detto Marcel Fratzscher, presidente dell'Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW). L'esperto del settore Stefan Bratzel del Centro per la gestione dell'automobile (CAM) di Bergisch Gladbach l'ha descritta come una necessaria chiamata al risveglio. Senza passi drastici, Volkswagen potrebbe finire per richiedere una riorganizzazione entro pochi anni. "La situazione è ancora gestibile, ma tra qualche anno potrebbe diventare minacciosa per l'esistenza." Agisci ora, "e non può essere fatto delicatamente", ha aggiunto.

Protezione della anzianità dopo tre decenni revocata

Il principale produttore europeo di automobili ha dichiarato martedì che avrebbe intensificato le sue misure di taglio dei costi per il marchio principale VW alla luce della situazione peggiorata. L'accordo con il consiglio di fabbrica per garantire l'occupazione fino al 2029 verrà abbandonato dopo 30 anni e la chiusura di interi impianti in Germania non sarà più fuori questione. Il sindacato e il consiglio di fabbrica hanno immediatamente dichiarato una forte opposizione. Il capo distrettuale di IG Metall Thorsten Gröger l'ha definito un "piano azzardato" che "scuote le fondamenta di Volkswagen".

Il capo della CDU Friedrich Merz ha visto l'austerity fiscale intensificata di Volkswagen come un richiamo alla politica economica per il governo federale. "La Germania non è abbastanza competitiva", ha criticato Merz a un evento della CDU a Osnabrück. Questo non si applica solo a Volkswagen, ma anche a grandi parti dell'industria tedesca - oltre al settore automotive, anche chimica e ingegneria meccanica, ha spiegato Merz. Soprattutto, l'ambiente politico è responsabile di questo.

Il ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha dichiarato riguardo alla crisi di VW: le decisioni devono essere prese in stretta collaborazione con i partner sociali e l'obiettivo deve essere quello di mantenere la Germania un importante hub automotive. "Tutte le parti coinvolte devono adempiere alla loro responsabilità nei confronti dei dipendenti sui siti." Habeck ha considerato l'industria automotive come un pilastro della base industriale della Germania. "Questo dovrebbe continuare ad essere il caso."

Gli economisti respingono il salvataggio statale

Gli economisti di spicco hanno consigliato ai politici di evitare misure di soccorso mirate per prevenire le chiusure degli impianti imminenti. "La politica dovrebbe stare fuori da questa ristrutturazione e evitare l'errore di mantenere strutture antiquate e ostacolare la necessaria trasformazione", ha sottolineato il presidente del DIW Marcel Fratzscher. "La mancanza di sostenibilità futura di Volkswagen è principalmente dovuta alle proprie decisioni sbagliate, non alla colpa della politica".

Veronika Grimm, membro del Consiglio degli esperti economici, ha anche messo in guardia contro l'intervento diretto dello stato. Anche se lo stato ha un ruolo nel facilitare la trasformazione strutturale, "salvare direttamente l'industria automotive non è la risposta", ha detto al "Rheinische Post".

I Länder difendono i loro siti

Il ministro presidente della Bassa Sassonia Stephan Weil ha precedentemente esortato Volkswagen a evitare chiusure di impianti. Nonostante riconoscesse la necessità di agire a Volkswagen, il politico SPD, che siede anche nel consiglio di sorveglianza dell'azienda, ha detto: "Speriamo che la questione della chiusura dei luoghi non si ponga se vengono adottate alternative praticabili". Il governo statale si concentrerà particolarmente su questa questione. La Bassa Sassonia è il sito più importante di Volkswagen, con impianti a Wolfsburg, Emden, Brunswick, Hannover, Salzgitter e Osnabrück.

Il ministro dell'Economia della Sassonia Martin Dulig (SPD), il cui stato ospita tre impianti Volkswagen, ha espresso preoccupazioni dopo l'annuncio dell'azienda. "Lo stato libero sostiene tutti i luoghi sassoni e appoggia calorosamente i nostri colleghi a Zwickau, Chemnitz e Dresda", ha dichiarato in una dichiarazione. Notable, l'impianto di veicoli elettrici puri a Zwickau sta attualmente lottando con una debole domanda di veicoli elettrici. Dulig sostiene le chiamate per reintrodurre un incentivo alle vendite per i veicoli elettrici. Le vendite di auto elettriche sono significativamente diminuite dopo che il governo federale ha interrotto il precedente sussidio all'acquisto nel 2023.

