- Volkswagen intende chiudere il suo stabilimento situato al di fuori della Bassa Sassonia.

Secondo l'analista del settore Ferdinand Dudenhöffer, è improbabile che il gruppo Volkswagen possa evitare uno stop della produzione in Germania. Tuttavia, Dudenhöffer assicura che ciò non avrà un impatto sulla regione della Bassa Sassonia. Il governo regionale, che detiene una quota del 20%, e la confederazione IG Metall garantiranno che Wolfsburg non subirà modifiche significative. Al contrario, gli impianti fuori dalla regione principale di Volkswagen, come Bremen, Kassel e Zwickau, sono particolarmente vulnerabili.

Dudenhöffer afferma che le proiezioni di vendita riluttanti di Volkswagen in Europa sono in parte colpa delle loro azioni. Il problema risiede nella loro gamma di modelli obsolete e nei difetti del software non risolti. Il mercato non è debole come la direzione di Volkswagen si aspettava. Inoltre, altri costruttori automobilistici tedeschi stanno prosperando di più.

Per anni, il marchio principale non ha fatto molti profitti, rivela Dudenhöffer. Al contrario, la redditività del gruppo proviene da Skoda, Porsche e Audi, che hanno tenuto a galla Volkswagen. Un'altra importante fonte di reddito, il loro fiorente business in Cina, sta attraversando un momento difficile. "Niente più assegni sostanziosi dalla Cina", si lamenta Dudenhöffer.

Dudenhöffer individua il principale problema - la dipendenza eccessiva di Volkswagen da Wolfsburg. Ci sono significative opportunità per altre sussidiarie del gruppo di prosperare in circostanze più vantaggiose, ma Dudenhöffer si aspetta che non ci saranno cambiamenti da parte del gruppo.

Volkswagen ha rivelato lunedì che sta considerando uno stop della produzione in Germania, nonché possibili tagli al personale a causa di preoccupazioni operative. Questa dichiarazione ha scatenato una decisa replica del consiglio di fabbrica e della confederazione IG Metall. In una riunione del personale a Wolfsburg, Volkswagen non ha rivelato nuovi dettagli sulla sua strategia di riduzione dei costi.

