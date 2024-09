- Volkswagen inizierà a ridurre la forza lavoro a partire dalla metà del 2025

La disputa in corso riguardo ai possibili licenziamenti alla Volkswagen sta peggiorando. Solo una settimana dopo aver accennato alla possibilità di tagli al personale e chiusure di stabilimenti, Volkswagen ha ufficialmente annullato l'accordo sulla sicurezza del lavoro in vigore dal 1994. La società ha informato il sindacato IG Metall della sua intenzione di abbandonare l'accordo entro la fine dell'anno, con possibili licenziamenti operativi a partire da luglio 2025.

Il consiglio di fabbrica e il sindacato hanno reagito con forza a questa decisione. "La Volkswagen ha ora seguito ciò che temevamo da giorni", ha dichiarato la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo. "È un giorno difficile". Sono determinati a opporsi a questa decisione. "Useremo tutte le nostre risorse per far capire alla società che così non funziona con noi". Il consiglio di fabbrica non tollererà licenziamenti operativi o chiusure di stabilimenti. "Quello rimane il nostro limite rosso invalicabile".

IG Metall ha classificato questo come un'escalation eccessiva

Thorsten Groeger, capo del distretto di IG Metall della Bassa Sassonia, lo ha definito "un attacco senza precedenti all'accordo collettivo storico", che la Volkswagen sta inutilmente peggiorando la situazione. "È più vantaggioso risolvere le questioni in modo cooperativo, non l'uno contro l'altro". Con la cancellazione unilaterale dell'accordo sulla sicurezza dell'occupazione, "la Volkswagen sta sottoponendo la co-determinazione a uno dei più grandi test della storia dell'azienda".

Tuttavia, la società ha giustificato la mossa a causa della situazione finanziaria difficile del suo marchio principale, Volkswagen, che non può essere risolta con le misure attuali come la pensione parziale e i programmi di liquidazione. "Dobbiamo posizionare Volkswagen AG per ridurre i costi in Germania a un livello competitivo, in modo da poter investire in nuove tecnologie e nuovi prodotti con le nostre risorse", ha dichiarato il direttore delle risorse umane Gunnar Kilian in una dichiarazione. La Volkswagen impiega 120.000 persone in Germania, la metà delle quali a Wolfsburg.

Si desiderano trattative rapide con il sindacato e il consiglio di fabbrica

La società mira a trattare rapidamente con il sindacato e il consiglio di fabbrica su una nuova regolamentazione. "La situazione attuale sta causando incertezza. Possiamo contrastarla fornendo opportunità future per la nostra azienda in modo tempestivo", ha dichiarato Kilian. L'obiettivo è raggiungere un accordo su una regolamentazione successiva entro la metà del 2025, quando l'accordo sulla sicurezza dell'occupazione scade. "Questo periodo ci dà ora l'opportunità di trovare soluzioni insieme ai rappresentanti dei lavoratori per rendere la Volkswagen redditizia e competitiva per il futuro".

Le trattative collettive sul contratto salariale Volkswagen, inizialmente previste per ottobre, saranno anticipate e integrate per includere gli accordi che sono stati ora risolti. Volkswagen lo ha annunciato. Il sindacato lo ha già proposto. Il sindacato ora si aspetta che le discussioni inizino già a settembre. Finora, il ciclo di trattative collettive alla Volkswagen, che riguardava inizialmente solo i salari, era previsto per ottobre. Il sindacato sta chiedendo un aumento salariale del sette percento.

Apprenticeships ridotte e tagli ai lavoratori temporanei

Insieme all'accordo sulla sicurezza dell'occupazione, che aveva escluso i licenziamenti operativi per 30 anni, sono stati annullati anche altri accordi, tra cui la garanzia di apprendistato e le regolamentazioni per i lavoratori temporanei. La Volkswagen si era precedentemente impegnata ad assumere annualmente 1400 apprendisti, ma questo numero non è più richiesto. La società ora mira a ridurre questo numero. Per i lavoratori temporanei, la più alta retribuzione alla Volkswagen verrà ridotta al livello standard per l'impiego temporaneo.

Se non si raggiunge un accordo su una nuova regolamentazione della sicurezza del lavoro entro la metà del 2025, la Volkswagen minaccia licenziamenti. Con la fine della garanzia di lavoro, i sacrifici fatti dai lavoratori 30 anni fa, come la rinuncia alle ferie e ai bonus natalizi, scadranno anche, peggiorando la situazione dell'azienda, ha avvertito la Volkswagen. "In caso di ritorno all'accordo collettivo precedente al 1° gennaio 1994, non si possono escludere licenziamenti per motivi operativi", ha detto il comunicato della società.

I lavoratori protestano

La Volkswagen ha annunciato oltre una settimana fa la sua intenzione di abbandonare la garanzia del lavoro in vigore da 30 anni e non esclude più la chiusura degli stabilimenti. La società non ha ancora specificato una data esatta per la fine della garanzia del lavoro. Dopo questo annuncio, i lavoratori hanno protestato rumorosamente durante vari incontri di lavoro in tutti i luoghi contro questi piani.

La decisione della società di annullare l'accordo sulla sicurezza del lavoro ha portato a discussioni su una possibile riduzione dell'orario di lavoro, con il consiglio di fabbrica e il sindacato determinati a opporsi ai licenziamenti operativi e alle chiusure degli stabilimenti. Il direttore delle risorse umane della società, Gunnar Kilian, ha giustificato la mossa a causa della situazione finanziaria difficile della Volkswagen, sostenendo la necessità di ridurre i costi in Germania e investire in nuove tecnologie.

