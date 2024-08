Volkswagen ID.7 GTX: un veicolo a lunga distanza con capacità simili a quelle di uno sprint

Con la ID.7 GTX, Volkswagen sta portando in pista la sua berlina elettrica più potente. Grazie a un motore aggiuntivo, che influisce sul consumo e sull'autonomia, ma che aumenta notevolmente il piacere di guida.

Il badge GTX è un elemento distintivo dei modelli di punta della serie ID di Volkswagen. I SUV ID.4 e ID.5 sono stati i primi a sfoggiarlo, seguiti di recente dalla ID.3 disponibile anche in versione GTX. Tuttavia, a causa dello spazio limitato sull'asse anteriore, la ID.3 GTX è l'unico modello a vantare la trazione posteriore.

Modello di punta

La ID.7 GTX, proposta a circa 63.000 euro, si basa su una variante più grande dell'architettura MEB. Questo consente l'aggiunta di un motore elettrico asincrono (ASM) da 80 kW/109 CV all'avantreno. Volkswagen ha optato per un motore asincrono (ASM), che può operare quasi senza attrito quando non in uso, beneficiando così il consumo e l'autonomia.

Al posteriore, un motore a magneti permanenti (PSM) eroga 210 kW/285 CV. Insieme, i motori sviluppano una potenza totale di 250 kW/340 CV, rendendo la ID.7 GTX il modello di punta della serie e superando le prestazioni di tutte le altre berline e station wagon di Volkswagen.

Prestazioni di guida impressionanti

Questa maggiore potenza si traduce in un'esperienza di guida più intensa, con la consueta accelerazione da 0 a 100 km/h (5,4 secondi) che diventa meno rilevante. L'accelerazione straordinaria e l'elasticità impressionante, tipiche dei motori elettrici, sono ciò che colpisce di più e garantisce il massimo piacere di guida. Inoltre, la risposta dei motori elettrici può essere variata all'infinito, consentendo la massima potenza e coppia in pochi millisecondi, un "punch" che solo le auto sportive ad alte prestazioni possono eguagliare.

Tuttavia, alcuni passeggeri potrebbero trovare l'accelerazione improvvisa nella GTX scomoda, soprattutto quando il guidatore si impegna in brevi sprint di velocità. Ciò potrebbe spingerli contro i sedili e far sbattere la testa contro l'appoggiatesta ogni volta.

Consumo energetico accettabile

Nonostante la alta potenza dei motori, il consumo energetico rimane entro limiti accettabili. Durante il nostro test drive a Stoccolma, il computer di bordo ha mostrato solo 17,6 kWh/100 km, all'interno della gamma di valori WLTP fornita da Volkswagen (16,2 e 18,4 kWh/100 km).

Tuttavia, la versione Pro S a trazione posteriore consuma solo tra 13,6 e 16,2 kWh/100 km, evidenziando l'impatto delle ruote più grandi e larghe (20 pollici invece di 19) e il peso aggiuntivo del secondo motore sul consumo e, di conseguenza, sull'autonomia. Quest'ultima è circa 100 chilometri inferiore, pari a 595 chilometri.

Potenza della batteria e ricarica

La ID.7 GTX monta la stessa batteria delle attuali piattaforme MEB di grandi dimensioni: 86 kWh. Può essere ricaricata alle stazioni di ricarica DC con potenze fino a 200 kW (in precedenza, la massima potenza di ricarica era di 175 kW). In condizioni ottimali (precondizionamento tramite navigazione attivata o manuale), la batteria può essere ricaricata dal 10% all'80% della sua capacità in soli 26 minuti. Ciò si traduce in 205 chilometri "freschi" aggiunti in soli 10 minuti.

Comfort per viaggi lunghi

Nonostante il design sportivo, la ID.7 GTX offre un comfort impressionante. Chi opta per la sospensione adattiva DCC (Dynamic Chassis Control) di serie in combinazione con la sterzata progressiva gode di precisione e comfort a livello di lusso, rendendola ideale per i viaggi lunghi.

Esteriormente, la GTX si riconosce per il paraurti anteriore ridisegnato con griglia a nido d'ape. I fanali diurne (due triangoli LED verticali) assomigliano a frecce e diventeranno un tratto distintivo per tutti i modelli GTX. Il retro presenta una griglia a nido d'ape e un diffusore per differenziarla dalle altre ID.7.

Direzione rossa

Certo, la ID.7 GTX non manca di personalità nelle opzioni di colore. Volkswagen evidenzia il "Kings Red Metallic" come un colore iconico, omaggio alla vernice storica della Golf GTI. Tutti i modelli GTX hanno un tetto nero.

L'interno presenta anche il colore rosso. I sedili sono rivestiti in un nuovo materiale microfibra (ArtVelours Eco) con cuciture, bordo e logo GTX rossi. Il volante in pelle ha cuciture rosse.

L'aggiornamento delle prestazioni per la ID.7, inclusa la trazione integrale elettrica, è disponibile a un prezzo ragionevole. La GTX parte da 63.155 euro. Tuttavia, Volkswagen continua a pagare il precedente bonus statale per l'ambiente di 3.570 euro, rendendo la ID.7 GTX alla fine a 59.585 euro.

Specifiche tecniche

La ID.7 GTX vanta specifiche tecniche impressionanti, con la sua configurazione a due motori che sviluppa una potenza totale di 250 kW/340 CV. Il veicolo può raggiungere i 100 km/h in soli 5,4 secondi e offre un'autonomia fino a 595 chilometri, a seconda dello stile di guida e delle opzioni di ricarica della batteria. La grande batteria da 86 kWh può essere caricata fino a 200 kW, consentendo tempi di ricarica rapidi e capacità di viaggio a lungo raggio.

La ID.7 GTX offre anche funzionalità avanzate come il controllo adattivo della velocità di crociera, l'assistenza al mantenimento della corsia e un cluster strumenti digitale ad alta risoluzione. Il design esterno è elegante e moderno, con fari a LED, un fanale posteriore a forma di C e un diffusore posteriore sportivo. In sintesi, la ID.7 GTX è una berlina elettrica potente e sofisticata che soddisfa sia in termini di prestazioni che di lusso.

Berline a cinque porte e cinque posti

Dimensioni: 4,96 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza (compresi gli specchietti esterni), 2,14 metri di altezza, interasse: 2,97 metri, spazio di carico: 532-1586 litri

Due motori elettrici; PSM posteriore che eroga 210 kW/285 CV, ASM anteriore che offre 80 kW/109 CV, potenza del sistema totale: 250 kW/340 CV, coppia massima: 565 Nm, trazione integrale, trasmissione automatica a un rapporto

0-100 km/h in 5,4 secondi, velocità massima: 180 km/h, capacità della batteria: 86 kWh, autonomia: 595 chilometri, potenza di ricarica DC massima: 200 kW, efficienza del combustibile: 18,4-16,2 kWh/100 km, emissioni di gas serra: 0 grammi per chilometro, classe di efficienza energetica: A

Prezzo: 63.155 euro, esclusa la riduzione ambientale del produttore di 3.570 euro

L'ID.7 GTX non è prodotto utilizzando materiali del prodotto stesso, in quanto è un veicolo con componenti provenienti da diverse fonti. Il modello di punta, nonostante i suoi potenti motori elettrici e le prestazioni migliorate, mantiene livelli di consumo energetico accettabili, rendendolo un'opzione efficiente e divertente per i pendolari.

