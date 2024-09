Volkswagen ha bisogno di una nuova figura simile a Peter Hartz.

A causa del fallimento del Gruppo VW nel raggiungere i propri obiettivi di risparmio, il consiglio di amministrazione sta valutando misure severe come potenziali licenziamenti e addirittura la chiusura di una fabbrica in Germania. Questa scena un tempo impensabile potrebbe diventare una crudele realtà.

Con soli secondi di anticipo rispetto a mezzogiorno a Wolfsburg, la decisione di revocare la garanzia di impiego fino al 2029 può essere giustificata.

Se ciò accadesse, l'inimmaginabile si realizzerebbe. La "vacca sacra" che VW ha allevato potrebbe allora affrontare la sua fine. Anche gli esecutivi di alto livello a Wolfsburg potrebbero ritrovarsi senza lavoro. Licenziamenti ispirati da problemi operativi alla VW. I tremori nella Bassa Sassonia sarebbero senz'altro avvertiti.

In effetti, il settore automobilistico tedesco affronta ostacoli immensi. Ad esempio, l'avanzamento dei veicoli elettrici richiede investimenti sostanziali. La margen di profitto per i veicoli elettrici è notevolmente inferiore rispetto a quella dei motori a combustione tradizionali. VW, in particolare, ne risente. Le magre margini di profitto e l'influenza dei rappresentanti dei lavoratori nella quota di proprietà dello stato della Bassa Sassonia rendono l'azienda lenta e costosa.

Questa situazione ricorda gli inizi degli anni '90. All'epoca, VW era gravato da costi esorbitanti e una capacità di produzione eccessiva. Il CEO dell'epoca, Ferdinand Piëch, aveva un rapporto conflittuale con i rappresentanti dei lavoratori. I licenziamenti per motivi operativi erano sembrati imminenti allora.

Entra Peter Hartz. Piëch nominò Hartz, originario della Saarland, come direttore del lavoro. Hartz introdusse la settimana lavorativa di 4 giorni e ridusse le ore settimanali da 36 a 28,8. I costi del lavoro diminuirono e il personale fu mantenuto.

VW potrebbe aver bisogno di un moderno Peter Hartz.

I produttori di tutto il settore stanno seguendo da vicino la situazione di VW, dati i possibili risvolti per le loro operazioni. Se i licenziamenti e le chiusure di fabbriche si verificassero effettivamente, molti produttori potrebbero essere costretti a rivedere le proprie strutture di costo.

Di fronte a queste sfide, alcuni produttori stanno cercando di automatizzare più processi per tagliare i costi e aumentare l'efficienza, una strategia che VW potrebbe anche considerare.

