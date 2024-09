- Volkswagen giustifica le severe misure disciplinari fiscali nei confronti del suo personale.

Dipendenti Volkswagen hanno organizzato proteste vocali contro le misure di austerità del consiglio di amministrazione durante un incontro aziendale a Wolfsburg, con oltre 16.000 partecipanti. La direzione, guidata da Daniela Cavallo, capo del consiglio di fabbrica, ha difeso i piani di austerità, ma Cavallo ha promesso una forte opposizione ai chiusure degli impianti, ai licenziamenti e alla riduzione dei salari.

Cavallo ha incolpato il consiglio di amministrazione per la crisi di Volkswagen, affermando: "Il consiglio non sta facendo la sua parte". Ha argomentato che il lavoro non dovrebbe sopportare il peso e ha incoraggiato il consiglio a adempiere ai propri obblighi nei confronti dei siti di Volkswagen.

La direzione ha mantenuto la sua posizione sulle misure di austerità intensificate, con il direttore finanziario Arno Antlitz che ha dichiarato: "Abbiamo uno, massimo due anni per invertire la situazione, e dobbiamo sfruttare al meglio questo tempo". Ha spiegato che Volkswagen aveva sovraspentato per il marchio principale per qualche tempo e i tagli erano mirati a liberare fondi per nuovi prodotti. Il CEO di Mark Thomas Schäfer ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di contanti ora per investire pesantemente".

Volkswagen, il più grande costruttore di automobili in Europa, ha annunciato che avrebbe stretto le misure di austerità per il marchio VW a causa della situazione peggiorata e i chiusure degli impianti e i licenziamenti in Germania non erano più fuori questione. L'accordo di sicurezza dell'occupazione con il consiglio di fabbrica, che aveva escluso i licenziamenti fino al 2029, sarebbe stato risolto. Per la prima volta in 30 anni, Volkswagen potrebbe affrontare licenziamenti.

Volkswagen non ha ancora rilasciato dettagli su quali siti specifici potrebbero essere interessati o se interi impianti verranno chiusi. Tuttavia, Antlitz ha suggerito che mancavano vendite equivalenti a circa 500.000 auto, ovvero due impianti. Ha attribuito la debole domanda di auto nuove in Europa al problema, piuttosto che agli errori di Volkswagen.

Luoghi fuori Wolfsburg, compresi quelli in Sassonia (Zwickau, Chemnitz, Dresden), Bassa Sassonia (Osnabrück, Emden, Braunschweig) e altri siti a Hannover, Salzgitter e Kassel, sono particolarmente preoccupati. Volkswagen non ha mai chiuso un impianto in Germania e l'impianto di Westmoreland negli Stati Uniti è stato l'unico chiuso nel 1998.

Volkswagen non ha reso noto quanti posti di lavoro potrebbero essere a rischio. L'azienda ha dichiarato solo che le misure di riduzione del personale precedentemente concordate, come pensionamenti anticipati e pacchetti di liquidazione, non sarebbero più sufficienti. Entro il 2026, i costi del personale amministrativo dovrebbero essere ridotti del 20%. Tuttavia, Volkswagen non ha specificato quanti posti di lavoro saranno interessati, dichiarando che si tratta della quantità totale, non di posizioni individuali.

Il precedente CEO Herbert Diess aveva parlato di 30.000 posti di lavoro che potevano essere tagliati dal marchio principale tre anni fa, attirandosi critiche da tutte le parti. Ora si dice che circa 20.000 posti di lavoro potrebbero essere interessati. In totale, Volkswagen ha 120.000 dipendenti in Germania, con più della metà a Wolfsburg.

Si prevedono difficili trattative salariali

Per prevenire questi piani, il sindacato e il consiglio di fabbrica pianificano anche di utilizzare le prossime trattative salariali in autunno. Cavallo si aspetta trattative difficili. Finora, Volkswagen ha un accordo salariale aziendale sopra lo standard del settore. Secondo il consiglio di fabbrica, l'azienda vuole tagliare i salari o introdurre più round zero. Il sindacato IG Metall richiede un aumento salariale del sette percento. Le trattative sono previste per novembre, con la possibilità di scioperi di avvertimento a partire da dicembre.

Il presidente del governo dello stato di Bassa Sassonia Stephan Weil (SPD) aveva precedentemente esortato Volkswagen a evitare la chiusura dei siti. Lo stato di Bassa Sassonia detiene il 20% dei diritti di voto nel gruppo Volkswagen. Weil e il suo vice Julia Willie Hamburg (Verdi) siedono nel consiglio di sorveglianza per lo stato. Insieme ai rappresentanti dei dipendenti, hanno la maggioranza lì e lo stato ha il diritto di veto per decisioni importanti.

despite the potential impact on locations outside Wolfsburg, such as Zwickau, Chemnitz, and Dresden in Saxony, and other sites in Hannover, Salzgitter, and Kassel, Volkswagen employees operating VW vehicles, including those in the United States, joined the chorus of opposition against the proposed austerity measures.

