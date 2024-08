Volkswagen e BMW assicurano una riduzione delle imposte all'importazione per i loro veicoli elettrici originari della Cina.

Per Volkswagen, BMW e per i loro collaboratori cinesi, è stata applicata un'aliquota doganale del 21,3% per l'importazione di veicoli elettrici nell'UE, come dichiarato dalla Commissione UE - molto inferiore al tasso massimo di circa il 36%. Ad esempio, BMW produce veicoli Mini completamente elettrici in Cina con il suo partner Great Wall Motors. Tesla gode del tasso più basso del 9,0%. Tesla produce le sue auto Model 3 e Y in Cina, alcune delle quali sono destinate al mercato europeo.

Tuttavia, il produttore cinese SAIC incontra la più alta tassa aggiuntiva del 36,3%, poiché viene considerato non collaborativo a Bruxelles. Al contrario, la Commissione UE ha stabilito una tassa aggiuntiva più generosa del 17% per il gruppo BYD dalla Cina e del 19,3% per Geely.

Inizialmente, la Commissione aveva pianificato che i produttori pagassero queste tasse entro il 5 luglio; tuttavia, non saranno dovute fino alla pubblicazione della decisione finale nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, intorno al 30 ottobre. La Commissione aveva richiesto ai produttori di depositare garanzie bancarie per queste tasse a partire dal luglio.

L'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca (VDA) ha elogiato la decisione della Commissione di trattare i produttori europei con joint venture cinesi in modo più morbido di quanto inizialmente previsto. Tuttavia, Hildegard Müller, presidente della VDA, ha espresso preoccupazione per il fatto che le tariffe peggiorino "il rischio di un conflitto commerciale globale". I produttori di automobili tedesche si preoccupano dei costi crescenti, anche per gli acquirenti di veicoli elettrici. Solo i veicoli completamente assemblati sono interessati dalle tariffe; i componenti individuali come le batterie sono esenti.

La Commissione UE sostiene che la Repubblica Popolare sta fornendo illegalmente sussidi ai suoi produttori, che potrebbero causare danni ai fornitori europei, come possibili chiusure di impianti o perdite di posti di lavoro. Tuttavia, gli officiali della Commissione hanno sottolineato che le trattative con Pechino sono ancora possibili per evitare queste tariffe.

La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha avviato questa indagine, sostenendo che i mercati globali sono inondati di veicoli elettrici cinesi a basso costo. I fornitori cinesi come BYD e SAIC hanno visto la loro quota di mercato europeo crescere quasi all'8% negli ultimi due anni. La quota di automobili elettriche prodotte in Cina da produttori come BMW, Volvo o Tesla è ancora più elevata.

La Camera di Commercio Cinese nell'UE (CCCEU) ha condannato le tariffe, accusando la Commissione di adottare un "approccio protezionistico". La Camera afferma che non ci sono prove sufficienti che i veicoli elettrici cinesi stiano danneggiando i produttori europei. La Cina aveva già fatto appello all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) in questa disputa all'inizio di agosto.

Anche gli officiali della Commissione hanno ammesso martedì che l'indagine non ha trovato alcun danno concreto ai produttori europei. Tuttavia, si prevede che tale danno si materializzerà "nel prossimo futuro" entro il 2025, secondo un esperto anonimo.

In Germania, in particolare, il cancelliere Olaf Scholz (SPD) si oppone alle tariffe. Al contrario, il ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) sostiene l'approccio di Bruxelles.

I produttori ora hanno dieci giorni per rispondere. Successivamente, la Commissione UE presenterà la sua proposta agli stati membri per una decisione finale. La soglia per revocare queste tariffe è alta: è richiesta una maggioranza qualificata di 15 paesi UE, rappresentanti il 65% della popolazione europea.

