- Volkswagen deve studiare a fondo.

L'ex-CEO di VW Herbert Diess considera inevitabili le severe misure di taglio dei costi adottate da Volkswagen. Il gigante dell'automotive europeo deve "concludere i compiti a casa", migliorare la produttività e aumentare l'efficienza, secondo Diess, che ha parlato con la rivista Stern. In particolare, questo si applica ai rami tedeschi del marchio principale VW. "Sono problemi che sono stati trascurati per molto tempo".

L'azienda si sta confrontando con le basse vendite di veicoli elettrici, ha sottolineato. "Quello è un ostacolo". Tuttavia, il marchio VW è in ritardo nella redditività all'interno delle classifiche interne dell'azienda. Diess aveva precedentemente fatto riferimento a possibili tagli di 30.000 posti di lavoro dal marchio principale circa tre anni fa, mentre era CEO, e aveva incontrato resistenza da tutte le parti. Un anno dopo, è stato costretto a dimettersi dalla sua posizione di vertice.

Volkswagen ha segnalato l'intenzione di stringere le misure di taglio dei costi per il marchio principale VW all'inizio di settembre. Licenziamenti e chiusure di fabbriche sono tornati sul tavolo. La garanzia di occupazione decennale è stata ritirata. Il consiglio di fabbrica e il sindacato hanno espresso forte opposizione.

