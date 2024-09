Volkswagen deve ancora verificare le notizie che circolano intorno ai potenziali licenziamenti di circa 30.000 dipendenti.

Le fonti suggeriscono potenziali riduzioni di posti di lavoro di circa 30.000 unità nelle strutture tedesche di Volkswagen. Un rappresentante di Volkswagen ha dichiarato: "È innegabile che Volkswagen debba tagliare i costi nelle sue operazioni tedesche". Questo passo è cruciale per la società per raccogliere fondi sufficienti per future iniziative. "I mezzi per raggiungere questo obiettivo insieme al consiglio di fabbrica sono un argomento per future deliberazioni", ha aggiunto. Volkswagen rimane cauta nel confermare la cifra specificata.

Secondo "Manager-Magazin", Volkswagen, attualmente alle prese con sfide, potrebbe tagliare fino a 30.000 posti di lavoro in Germania nel medio termine. Inoltre, il direttore finanziario Arno Antlitz prevede di ridurre gli investimenti nei prossimi cinque anni, per un totale di 160 miliardi di euro. Sono previsti colloqui tra Volkswagen e IG Metall per il 25 settembre.

A causa delle difficoltà finanziarie che sta affrontando, Volkswagen potrebbe dover migliorare la produzione di veicoli a motore per ridurre i costi, con possibili conseguenze su un numero significativo di posti di lavoro. Per risparmiare fondi, Volkswagen sta valutando di tagliare i posti di lavoro e ridurre gli investimenti in Germania, come suggerito dal suo direttore finanziario, Arno Antlitz.

