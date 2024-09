Volkswagen annuncia un accordo per misure collettive di sicurezza del lavoro.

Il marchio di punta del Gruppo Volkswagen, VW AG, ha ufficialmente risolto l'Accordo Tariffario Futuro il 31 dicembre di quest'anno. Di conseguenza, è previsto un periodo di transizione durante il quale la sicurezza del lavoro rimarrà intatta per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2025. Questo periodo offre l'opportunità a Volkswagen e ai suoi rappresentanti dei lavoratori di collaborare per elaborare strategie che rendano l'azienda più ecologica e resistente, come dichiarato da Kilian.

La direzione di VW all'interno del Gruppo Volkswagen ha annunciato la scorsa settimana una stretta strategia di contenimento dei costi, che prevede potenziali chiusure di stabilimenti e licenziamenti in base alle esigenze del business. Il CEO del Gruppo, Oliver Blume, ha attribuito le difficili circostanze del mercato europeo dell'auto e la competitività in calo degli stabilimenti di produzione tedeschi come i principali fattori.

Kilian ha ribadito questa prospettiva anche martedì. "Con la sua forma attuale e con le sue attuali spese, la Volkswagen AG non sarà in grado di sostenere la sua struttura occupazionale esistente." Ha sottolineato che Volkswagen deve migliorare la produttività e ridurre significativamente i costi, in particolare negli stabilimenti di produzione tedeschi.

In totale, sei accordi collettivi del lavoro, compreso l'accordo di formazione, sono stati apparentemente risolti dalla Volkswagen AG il 31 dicembre di quest'anno. L'accordo prevedeva che l'azienda fornisse annualmente 1400 opportunità di stage. Con la risoluzione, verrà implementata una correzione finalizzata a soddisfare le esigenze effettive, ha chiarito Kilian.

La Volkswagen AG ha anche abolito l'accordo collettivo del lavoro per il lavoro temporaneo. Secondo Kilian, l'obiettivo è quello di consentire all'azienda di utilizzare il lavoro temporaneo in futuro "sotto i termini collettivi di lavoro del settore industriale" invece che incurrere i "costi significativamente più elevati" attualmente sostenuti rispetto ai concorrenti.

Il consiglio di fabbrica VW insieme a IG Metall ha espresso la sua "forte opposizione" alle misure di austerità la scorsa settimana. IG Metall ha dichiarato che circa 25.000 dipendenti hanno partecipato a una riunione del consiglio a Wolfsburg, durante la quale hanno espresso il loro disappunto verso il consiglio di amministrazione del gruppo e la Volkswagen AG con fischi.

Per ridurre i costi, il Gruppo Volkswagen sta valutando l'implementazione di misure di risparmio più severe, come la riduzione della forza lavoro e la chiusura degli stabilimenti. Secondo Kilian, il tasso di risparmio attuale della Volkswagen AG deve essere notevolmente migliorato, soprattutto negli stabilimenti di produzione tedeschi.

