- Volkswagen amplifica le sue strategie di riduzione dei costi <unk> limitazioni di bilancio legate alla domanda lenta.

Volkswagen amplifica le sue strategie di riduzione dei costi limitazioni di bilancio legate alla domanda lenta.

Volkswagen, il più grande produttore di automobili dell'UE, starebbe valutando di intensificare le sue iniziative di risparmio all'interno del suo marchio di punta, VW. Secondo un report di Handelsblatt basato su fonti interne, il piano di efficienza del 2023 richiede un'attenzione maggiore a causa del fatto che i profitti dell'azienda non hanno raggiunto le aspettative. Il report suggerisce un deficit di circa 2-3 miliardi di euro nelle previste miglioramenti dei profitti. Volkswagen ha scelto di non commentare la questione.

Le strategie di riduzione dei costi intensificate sono previste per essere discusse durante la riunione di gestione regolare di VW a Isenbüttel, vicino a Wolfsburg, il prossimo lunedì, secondo l'agenzia di stampa DPA. Il CEO del marchio, Thomas Schäfer, aveva già fornito un aggiornamento su questi sforzi di risparmio durante la conferenza di gestione del gruppo la scorsa settimana. La situazione attuale del nuovo business è un ostacolo significativo. Per raggiungere le previste miglioramenti dei profitti, ora sono necessari tagli più sostanziali dei costi rispetto a quanto previsto initially.

Schäfer aveva già menzionato in agosto che erano necessarie misure più intense di risparmio a causa delle deludenti prestazioni del business. "Dobbiamo ulteriormente ridurre i nostri costi fissi per mantenere la nostra traiettoria in questa situazione di mercato difficile", ha spiegato mentre presentava i risultati del semestre. "La resistenza in più è evidentemente visibile nei nostri numeri, in particolare riguardo al marchio Volkswagen". Ha sottolineato che le attuali iniziative di riduzione dei costi erano insufficienti.

Con il piano di efficienza del 2023, il marchio principale in difficoltà finanziarie cerca di ridurre drasticamente i costi. Quest'anno, si prefigge di migliorare il risultato del marchio principale di 4 miliardi di euro e di raggiungere un miglioramento di 10 miliardi di euro entro il 2026. Il rendimento delle vendite è previsto aumentare dal corrente 2,3% al 6,5%. Secondo le precedenti dichiarazioni, ci sono previsti significativi risparmi sui costi dei materiali e fissi. Per ridurre i costi del personale, Volkswagen sta offrendo pacchetti di separazione e opzioni di pensionamento anticipato. L'azienda ha esplicitamente negato la possibilità di licenziamenti forzati.

