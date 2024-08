- Volare su biciclette femminili dopo il processo per rapina di gioielleria.

Un imputato è già stato condannato, due uomini sono ora sotto processo: Dopo una rapina in una gioielleria nel centro di Hannover, c'è un altro processo. Il processo si terrà il prossimo mercoledì (alle 8:45) per tentato omicidio, con due uomini di 19 e 23 anni sotto processo, come annunciato dal tribunale regionale di Hannover. Secondo il tribunale, il 19enne avrebbe rapinato il negozio insieme a un complice già condannato e avrebbe sparato al gioielliere, mentre il 23enne avrebbe reclutato i due uomini per la rapina. Il complice 20enne è stato condannato a sette anni di detenzione minorile a febbraio.

Il 11 luglio 2023, i due uomini più giovani avrebbero distrutto le vetrine della gioielleria con un martello, saccheggiato il negozio e sparato e ferito gravemente il dipendente di 39 anni - alla luce del giorno. I responsabili sono fuggiti con biciclette da donna, portando con sé diverse catene d'oro.

Sono previsti dieci giorni di processo

Il complice presunto, che nel frattempo era fuggito all'estero, si è costituito circa sette mesi dopo. La polizia ha arrestato il complice circa due mesi dopo la rapina. In totale, sono previsti dieci giorni di processo, e una sentenza potrebbe essere emessa entro questa data il 30 ottobre.

Il perpetratore condannato ha affermato nel processo di non sapere nulla dell'arma del suo complice - ma la camera non gli ha creduto. Al più tardi dopo il primo sparo del suo complice, ha accettato che qualcuno potesse essere ucciso - e non gli importava, ha detto il giudice all'epoca. È stato condannato per tentato omicidio in relazione, tra le altre cose, a lesioni personali gravi e rapina particolarmente grave.

La vittima ha gettato un bidone della spazzatura all'attaccante

La camera ha considerato una minaccia da un superiore. Lui stesso aveva detto nel processo di sentirsi costretto a partecipare alla rapina.

La vittima ha detto all'epoca che non c'era molto movimento nel negozio quel giorno. Poi qualcuno ha urlato "mani in alto", ha visto un uomo con un'arma in mano, l'altro aveva un martello. Ha premuto il pulsante di allarme e ha gettato un bidone della spazzatura sui aggressori. Poi è stato colpito. Il proiettile ha ferito diverse vene, l'intestino, un rene e due vertebre.

