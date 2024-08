Volare come Iron Man, unirsi a una battaglia a Wakanda, ecco i principali progetti di parchi a tema annunciati dalla Disney.

Sulla scia di un bilancio con una flessione dell'affluenza nei parchi nazionali, Disney ha annunciato una serie di progetti per parchi a tema e crociere da sviluppare nei prossimi anni, tra cui un'area tematica dedicata ai cattivi, una giostra ispirata a "Encanto", la possibilità di volare come Iron Man e una nuova tecnologia di animatroni audio che porterà Walt Disney alla vita davanti agli ospiti.

I fan della biennale convention D23 di Disney hanno atteso con ansia i dettagli di questi nuovi progetti per anni, lamentandosi che le precedenti annunci avevano presentato solo concetti vaghi. Ma sabato sera, durante la presentazione ad alta octana al Honda Center di Anaheim, in California, i 12.000 fan presenti hanno scoperto come l'investimento promesso di 60 miliardi di dollari nella parchi e crociere si tradurrà nei prossimi dieci anni.

In un'intervista con CNN, il presidente di Walt Disney Parks and Resorts, Josh D'Amaro, ha dichiarato: "Quello che stiamo facendo, credo più aggressivamente di quanto abbiamo mai fatto prima, è sfruttare la tecnologia non solo per la tecnologia, ma per creare esperienze magiche, quasi strabilianti".

Ecco i nuovi progetti annunciati.

Cosa arriverà a Walt Disney World in Florida

Il maggiore ampliamento mai visto al Magic Kingdom si svilupperà dietro la giostra esistente "Big Thunder Mountain Railroad" e comprenderà un'area tematica dedicata ai cattivi, nonché un'area tematica ispirata al film Pixar "Cars".

L'anteprima dell'area tematica dei cattivi mostrata sabato presenta un'ambientazione minacciosa, in cui Disney promette due importanti giostre. L'annuncio di "Cars", contrassegnato sabato sera da una versione live di "Life is a Highway" di Shaboozey, ha dettagliato un'area che non sarà una replica di Cars Land in California, ma un'avventura "fuoristrada", con una giostra adrenalinica e una per famiglie. L'area Cars inizierà i lavori nel 2025.

Il Magic Kingdom avrà anche il suo primo spettacolo notturno chiamato "Disney Starlight", in estate del 2025.

All'interno del resort Walt Disney World in Florida, il parco Disney's Hollywood Studios avrà una nuova area "Monstropolis", basata sulla franchise "Monsters Inc.". Billy Crystal, che ha prestato la voce al personaggio Mike Wazowski, è salito sul palco sabato sera per annunciare questo sviluppo, che comprenderà il primo coaster sospeso ad apparire in qualsiasi parco Disney, dove gli ospiti potranno sfrecciare attraverso la camera di sicurezza della fabbrica di Monsters Inc.

In entrambi i parchi di Florida e California, Millennium Falcon Smuggler’s Run, situato nella galassia di Star Wars, vedrà una nuova storia che include il Mandaloriano e Grogu.

Al parco Disney's Animal Kingdom, la zona Tropical Americas precedentemente annunciata è ora confermata per l'apertura nel 2027. Comprenderà la prima giostra ispirata al film "Encanto" e si svolgerà all'interno della magica "Casita" dove vive la famiglia Madrigal del film. Gli ospiti potranno seguire il personaggio Antonio mentre riceve il suo dono magico, aprendo la porta per rivelare un paesaggio lussureggiante pieno di animali con cui parlare.

La stessa area del parco ospiterà una giostra "Indiana Jones" all'interno dell'edificio della giostra Dinosaur, ma non riprodurrà le giostre "Indiana Jones" attuali a Disneyland in California o a Tokyo Disney Sea. Invece, le persone saliranno su un'avventura in cui Indiana Jones scopre un tempio maya.

L'attore premio Oscar Ke Huy Quan, che ha recitato da bambino in "Indiana Jones e il tempio della perdizione", era presente per presentare la nuova attrazione.

"Sembra fantastico", ha detto della giostra. "Ma ci saranno dei serpenti?"

Disney costruirà un "centro" centrale all'interno di Tropical Americas, chiamato Pueblo Esperanza, con vegetazione lussureggiante, architettura in stile spagnolo e un carrousel con personaggi in legno intagliato.

L'Animal Kingdom vedrà anche uno spettacolo "Zootopia", precedentemente annunciato, al suo teatro sotto l'albero della vita, a partire dalla fine del 2025 o all'inizio del 2026.

Alla EPCOT, la rivisitata Test Track aprirà nel 2025. Il parco avrà anche un nuovo lounge Spaceship Earth che si affaccia su Dreamer's Point, dove si erge una statua di Walt Disney.

Chiedendo se il resort della Florida avrebbe ottenuto un quinto parco a tema nei prossimi anni per competere con il parco Universal's Epic Universe che aprirà nel 2025, D'Amaro ha detto a CNN: "Stiamo sempre pensando alla prossima cosa. Per ora, abbiamo così tanto da celebrare e di cui parlare con i nostri fan D23, che credo che questo sia tutto ciò a cui penseranno".

Cosa arriverà a Disneyland Resort in California

Il parco originale, Disneyland, celebrerà il suo 70° anniversario nel 2025. Per celebrare l'occasione, l'azienda creerà la prima versione di animatroni audio di Walt Disney, con un livello di complessità tecnologica mai visto prima in un parco Disney.

Sarà presentato su un palcoscenico, mentre gli ospiti in teatro potranno vedere Walt seduto nel suo ufficio, che racconta cosa significava essere alla guida dell'azienda ai suoi tempi. Questo sarà uno spettacolo in rotazione con l'attuale "Great Moments with Mr. Lincoln" nel Main Street Opera House.

"Per me è una cosa emotiva", ha detto D'Amaro. "È importante per i nostri ospiti, mostra la nostra eredità da un lato, ma dall'altro mostra l'incredibile tecnologia e innovazione che abbiamo all'interno dei nostri Imagineering".

D'Amaro ha detto che il progetto viene sviluppato con l'endorsement della famiglia Disney.

Il vecchio Splash Mountain di Disneyland è ora diventato Tiana’s Bayou Adventure e aprirà il 15 novembre, un'attrazione che è stata trasformata e aperta in estate a Disney World in Florida.

Dall'altra parte dell'esplanade al Disney California Adventure Park, l'Avengers Campus raddoppierà di dimensioni, con i lavori di costruzione che inizieranno nel 2025.

La prima attrazione principale aggiunta a questa zona sarà una giostra ad alta velocità chiamata "Avengers Infinity Defense", dove gli ospiti scopriranno che una tecnologia a portale è scomparsa, causando il caos di Re Thanos in più mondi. Gli ospiti combatteranno insieme agli Avengers per difendere New York City, nonché battaglie ad Asgard di Thor e Wakanda di Black Panther.

La seconda attrazione principale in questa zona ingrandita si chiamerà "Stark Flight Lab", dove gli ospiti potranno fare un test di volo come Iron Man, a bordo di un pod per due persone raccolto da un braccio robotico che fa volare il pod. Ci saranno diversi voli di prova da sperimentare e l'attrazione non utilizzerà effetti di realtà virtuale. Il braccio robotico farà il lavoro di trasportare fisicamente il veicolo dell'attrazione.

Disney California Adventure avrà anche una nuova attrazione a tema Pixar's "Coco", un'avventura per famiglie, che inizierà i lavori nel 2026. Gli ospiti potranno seguire il viaggio di Miguel attraverso la terra dei morti, attraversando scenari colorati e vedendo animatronics dei personaggi scheletrici del film.

Un'ulteriore nuova area di Avatar arriverà anche a California Adventure, basata su "Avatar: The Way of Water" e futuri film di Avatar. Include una nuova attrazione diversa da quella attualmente presente a Pandora in Florida.

Come precedentemente riportato, il Disneyland Resort espanderà notevolmente la sua capacità di costruire attrazioni per parchi a tema sulla sua proprietà esistente, per un importo di almeno $1,9 miliardi nei prossimi 10 anni.

Novità per la Disney Cruise Line

La Disney Cruise Line ha attualmente cinque navi, con altre quattro in produzione. La società ha annunciato sabato che aggiungerà altre quattro navi entro il 2031, quasi triplicando la dimensione della flotta attualmente in funzione.

"La domanda è così alta rispetto alla nostra flotta relativamente piccola di oggi, abbiamo una grande fiducia nella nostra capacità di investire e consegnare esperienze incredibili - e questa parte è importante - in tutto il mondo", ha detto D'Amaro. Non sono state ancora annunciate le specifiche località per i viaggi delle navi.

La nuova nave Disney Destiny avrà a bordo uno spettacolo musicale di Hercules.

Novità per i parchi Disney internazionali

I parchi Disney di Shanghai e Hong Kong riceveranno nuove attrazioni Marvel. Shanghai Disneyland riceverà una giostra ad alta velocità su Spider-Man, la prima volta che Marvel apparirà in quel parco. A Hong Kong, un'altra attrazione Marvel di grandi dimensioni che presenta Spider-Man e uno dei suoi nemici verrà aggiunta all'area "Stark Expo" di Tomorrowland.

A Parigi, il primo-ever attrazione a tema "Il Re Leone" verrà costruita nel parco Disney Adventure World. I visitatori potranno vedere questa nuova attrazione a percorso fluviale, seguendo Simba dalla sua infanzia al suo regno, in una zona a tema savana.

Uno spettacolo notturno arriverà al lago in costruzione nello stesso parco, chiamato "Adventure Bay".

Il parco originale di Disneyland Paris e Tokyo Disneyland riceveranno anche nuovi spettacoli notturni. Quello di Parigi inizierà in gennaio, con proiezioni sul castello e (per la prima volta lì), su Main Street. Lo spettacolo di Tokyo, chiamato "Reach for the Stars", inizierà il 20 settembre.

Novità per Epic Games

Disney aveva precedentemente annunciato un investimento di $1,5 miliardi in Epic Games. Alla D23 del sabato, l'azienda ha annunciato nuovi giocatori in Fortnite, una parte della presentazione che era guardabile in diretta su quella piattaforma.

I nuovi personaggi includono quelli di Disney, Star Wars e Pixar's "The Incredibles". La prossima stagione Marvel che arriverà in Fortnite arriverà il 16 agosto e presenterà Dr. Doom.

Megan Thomas di CNN ha contribuito a questo report.

I fan entusiasti possono aspettarsi di vivere un'esperienza unica a bordo di una nuova attrazione che consente di volare come Iron Man nella zona a tema villain di Walt Disney World, offrendo l'opportunità di immergersi nell'universo Marvel mentre si gioca. Man mano che Disney espande i suoi parchi internazionali, i fan di Hong Kong possono attendere una nuova attrazione ad alta velocità che presenta Spider-Man e uno dei suoi nemici a Hong Kong Disneyland nell'area "Stark Expo", aggiungendo un tocco di adrenalina alle loro avventure a tema Marvel durante i viaggi.

