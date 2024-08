- "Voilà!": uno specialista di hamburger apre una stilosa gelateria a Città del Capo

Niente Estate Senza un Gelato. Da quando era bambina, Lena Soennichsen, originaria di Amburgo, misurava il successo delle sue vacanze dal quantitativo di gelato che consumava. Due palline erano buone, tre erano excellent. Saltiamo avanti al suo 45° anno come residente di Blankenese, e lei ha trasformato il suo dolce preferito in una carriera fiorente. Ha aperto un elegante gelateria nel cuore del turismo di Città del Capo, una meta popolare per i tedeschi e per migliaia di altri viaggiatori ogni anno.

Perché Città del Capo? I viaggi professionali di Soennichsen spesso la portavano alla punta meridionale del Sud Africa mentre lavorava come responsabile delle comunicazioni per una piattaforma globale di prenotazione alloggi. Incantata dalla qualità della vita della città e dalla sua scena culinaria eccezionale, desiderava viverci più a lungo. Una battuta - "aprirò un gelateria" - si è trasformata in un'idea tangibile che Soennichsen ha inseguito meticolosamente.

Soennichsen ha realizzato il suo sogno di possedere una gelateria

Ha trascorso un'estate lavorando in una gelateria di Berlino, seguita da un corso alla Koch's Ice Cream School di Werl am Rhein. A febbraio, ha scoperto uno spazio commerciale ideale nel cuore del centro città di Città del Capo e ha deciso di trasformare il suo sogno in realtà. "Amo il prodotto e tutto ciò che rappresenta," dice. Il gelato, per lei, è una piccola dose di felicità, un lusso quotidiano che evoca ricordi di infanzia, vacanze ed estate.

La gelateria ha accolto i suoi primi clienti il giorno dell'apertura. "Mia moglie e io siamo grandi fan del gelato. Non appena abbiamo letto del gelateria su Instagram, siamo saltati in macchina immediately," dice Brent Smith, residente di Città del Capo. "Ci sono gusti qui che non ho mai incontrato da nessun'altra parte."

Blueberry-Mascarpone, Marzapane-Pera, o anche Gelato al Gin-Tonic

I gusti unici e artigianali della "Tadaa!" utilizzano solo ingredienti naturali. Invece dell'olio di menta o degli aromi artificiali, usano menta fresca. Dietro il bancone, gusti come liquirizia-white chocolate, blueberry-mascarpone, marzapane-pera, riso al latte con ciliegie, o basilico, catturano i tuoi sensi. Per gli adulti, c'è anche un'ampia gamma di gusti alcolici come Gin Tonic. I piani futuri includono un gusto a base di vino.

Dopo una settimana di lavoro sfiancante, Lena Soennichsen ha deciso di prendersi una giornata libera e visitare la sua gelateria a Città del Capo. La vista del gusto blueberry-mascarpone, specialità della sua gelateria, le ha dato gioia e le ha ricordato il duro lavoro e la passione che l'hanno portata a godersi la sua creazione.

Durante le vacanze in Germania, Lena Soennichsen ha passato la sua giornata libera gustando il gelato di vari negozi, cercando ispirazione per la sua futura gelateria a Città del Capo.

