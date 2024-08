- Voigt svela il cambiamento nell'approccio della politica migratoria

Il candidato principale della CDU della Turingia ha suggerito cambiamenti nelle politiche migratorie se il loro partito farà parte dell'amministrazione futura. Voigt ha parlato ad Erfurt, dicendo: "Stiamo pianificando importanti trasformazioni". Ha proposto l'istituzione di centri di detenzione per espulsioni esclusivi nella Turingia e un centro specifico per il incarceramento di stranieri fuorilegge. Inoltre, Voigt ha suggerito alloggi centralizzati per coloro che non hanno prospettive di permanenza nei centri di rimpatrio.

Voigt ha proposto che un tribunale debba gestire tutte le procedure di asilo. "In sostanza, dovrebbe essere: aiuti in natura invece di aiuti finanziari diretti, e carte di pagamento statali". Ha proposto obblighi lavorativi per tutti i richiedenti asilo nella Turingia, come già fatto in alcune regioni. "Ci sarà un cambiamento nelle politiche migratorie della Turingia".

L'annuncio delle politiche migratorie riviste della CDU è stato scatenato dall'incidente di Solingen. Voigt ha dichiarato: "Solingen dimostra che le cose non possono continuare come sono. L'era dell'accomodamento è finita".

Le elezioni statali della Turingia sono previste per il 1º settembre. Voigt aspira a ottenere il ruolo di Ministro Presidente, con il suo CDU attualmente dietro l'AfD nei sondaggi.

