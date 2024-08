- Voigt sostiene che le politiche globali non sono formulate all'interno del parlamento statale.

Il principale candidato della CDU in Turingia, Mario Voigt, sottolinea l'importanza degli affari politici interni durante la campagna elettorale: "La politica globale non verrà risolta nel parlamento statale della Turingia", ha dichiarato il 47enne nel programma mattutino di ZDF. Invece, ruota intorno a temi come l'assenza degli insegnanti o la sovraregolamentazione della nostra economia, ha suggerito. Voigt ritiene che i desideri e i bisogni dei Turingi dovrebbero servire come guida per la politica.

Voigt è rimasto fermo sulla sua opposizione all'interferenza esterna nella politica statale. "Noi Turingi tracciamo il nostro corso", ha dichiarato, in risposta alle discussioni sull'influenza di Sahra Wagenknecht nelle trattative di coalizione in Turingia o Sassonia.

Questa situazione si verifica mentre il recentemente costituito partito BSW potrebbe influire sulla formazione del governo in entrambi gli stati federali. Wagenknecht, fondatrice del partito, ha recentemente fatto cenno al suo interesse per partecipare alle discussioni di coalizione e offrire i suoi punti di vista.

