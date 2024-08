- Voigt si oppone alla creazione di centri di detenzione in Turingia.

In Turingia, il leader della fazione CDU, Mario Voigt, ha proposto l'istituzione di centri di detenzione per le espulsioni. Voigt ha dichiarato: "Se la CDU prenderà il potere, istituiremo centri di rimpatrio e centri di detenzione per le espulsioni in Turingia". Questa è stata la sua risposta all'atroce incidente di Solingen. La Turingia voterà per un nuovo parlamento regionale domenica prossima.

Un incidente sanguinoso è avvenuto durante una festa cittadina a Solingen venerdì sera. Tre persone sono state accoltellate a morte. Otto altri sono rimasti feriti, quattro in modo grave. Un sospetto di 26 anni, originario della Siria, è stato in custodia dal domenica sera, principalmente per il sospetto coinvolgimento nell'organizzazione terroristica Islamic State (IS) e per l'omicidio sospettato. Purtroppo, il suo rimpatrio è stato impedito lo scorso anno.

Secondo il Ministero dell'Interno della Turingia, non ci sono attualmente centri di detenzione per le espulsioni all'interno dello stato. Collaborano con la Renania-Palatinato, che affitta e mette a disposizione un unico centro di detenzione per le espulsioni per l'uso della Turingia. Sono disponibili anche altre strutture dopo consultazione.

