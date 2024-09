Allineamento politico e stabilimento dell'autorità nella Turingia - Voigt si è espresso pronto a negoziare con Ramelow sul bilancio.

Voigt mostra interesse per un dialogo con Ramelow riguardo al bilancio del 2025.

Il leader della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha espresso interesse per avere colloqui con il Presidente del Ministero Bodo Ramelow (Sinistra) riguardo al bilancio del 2025. Durante un incontro del gruppo parlamentare CDU vecchio e nuovo nel parlamento statale, Voigt ha dichiarato: "Mi piace mantenere la mente aperta, analizzare le situazioni e risolvere i problemi, e questo è ciò che faremo ora". Quando gli è stato chiesto se sarebbe stato disposto a dialogare con il Presidente del Ministero attuale Ramelow, data la situazione politica difficile dopo le elezioni statali, Voigt ha risposto: "Ho appena scoperto che il bilancio del 2025 è stato affidato a noi. Quindi, è sicuramente qualcosa di interessante per noi mentre procediamo con il nostro stato".

Ramelow si rivolge di nuovo alla CDU.

Dalla Elezione statale di domenica, la Turingia è in stallo. Una potenziale alleanza tra CDU, BSW e SPD avrebbe solo 44 seggi nel nuovo parlamento. Un potenziale opposizione da AfD e Sinistra avrebbe anche 44 seggi, lasciando un voto in meno per una coalizione tra i partiti rivali. Ramelow ha costantemente teso la mano alla CDU. Durante il suo intervento con "Der Spiegel", ha dichiarato di aver escluso la raccomandazione di un governo di minoranza per la Turingia, e una maggioranza democratica in parlamento è essenziale. Quando gli è stato chiesto del voto mancante per una coalizione di CDU, BSW e SPD, ha risposto: "Il voto è proprio lì davanti a te".

Proposta di bilancio in arrivo.

Ramelow ha incaricato il Ministro delle Finanze Heike Taubert (SPD) di redigere una proposta di bilancio per il 2025. Questa proposta dovrebbe essere presentata durante l'incontro del governo ad Erfurt martedì, dove la proposta di bilancio sarà all'ordine del giorno. Taubert ha stimato il bilancio per il 2025 intorno ai €13 miliardi dopo la stima delle tasse di maggio, che lo metterebbe circa allo stesso livello di quest'anno.

Voigt ha dichiarato martedì che la Turingia ha bisogno di un "futuro stabile", che ora esploreranno. Ha sottolineato l'importanza di mantenere il dialogo.

Dopo aver espresso interesse per discutere il bilancio del 2025, Voigt ha menzionato le prossime elezioni al Landtag come un punto di interesse, dichiarando: "Analizzeremo la situazione e risolveremo i problemi che ne derivano, poiché la responsabilità del bilancio del 2025 ora grava su di noi".

Data la situazione politica attuale, è fondamentale per Ramelow mantenere linee di comunicazione aperte con Voigt, poiché il successo della proposta di bilancio e la formazione di un governo stabile potrebbero dipendere dalla loro capacità di lavorare insieme durante le elezioni al Landtag.

