- Voigt si assicura una posizione di governo all'interno della CDU in un nuovo ruolo.

La leader della CDU della Turingia, Mario Voigt, considera la previsione delle elezioni come un'autorizzazione per i Democratici Cristiani a formare un governo. "Consideriamo anche questo un'opportunità per una trasformazione politica sotto la guida della CDU", ha dichiarato il 47enne a Erfurt dopo la prima proiezione. La CDU si è classificata al secondo posto dietro all'AfD.

Voigt ha espresso il desiderio di avviare discussioni per garantire un "governo ragionevole" guidato dalla CDU nella Turingia. Ha annunciato l'intenzione di interagire con l'SPD e il suo leader Georg Maier.

Riguardo all'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), ha detto: "Saremo aperti anche alle discussioni con loro". Tuttavia, la politica internazionale non verrà plasmata nel parlamento statale della Turingia. Si tratta di affrontare le questioni locali della Turingia che riguardano di più la gente. Recentemente, il BSW ha dichiarato, tra le altre cose, il rifiuto dei missili a medio raggio USA come prerequisito per la cooperazione nel governo.

Nessuna alleanza con l'AfD - nessun commento sulla Sinistra

Voigt ha ribadito il suo impegno riguardo all'AfD: "Non ci sarà alcuna alleanza o collaborazione con l'AfD da parte nostra". Non ha menzionato la Sinistra nel suo discorso. In precedenza, la CDU aveva sempre escluso le coalizioni con la Sinistra. Voigt aveva sempre sottolineato il processo decisionale all'interno dei Democratici Cristiani.

Esaminando il governo statale attuale, Voigt ha detto: "Il rosso-rosso-verde è stato votato fuori". È anche chiaro che il governo a semaforo a Berlino è stato punito. Secondo le prime proiezioni, il FDP e i Verdi non torneranno nel parlamento statale di Erfurt. Guardando anche il risultato della CDU in Sassonia, Voigt ha detto: "La CDU è riemersa come la forza politica di centro più forte".

Secondo le proiezioni, l'AfD otterrà tra il 30,5 e il 33,5 percento nella Turingia e, undici anni dopo la sua fondazione, vincerà la sua prima elezione statale - tuttavia, è considerato improbabile che assumerà il ruolo del prossimo ministro presidente. La CDU otterrà il 24,5 percento. Il BSW raggiungerà tra il 14,5 e il 16,0 percento per la prima volta.

La Sinistra, guidata dal ministro presidente Bodo Ramelow, otterrà tra l'11,5 e il 12,5 percento, l'SPD tra il 6,5 e il 7,0 percento. Secondo le proiezioni, i Verdi non entreranno nel parlamento statale di Erfurt con il 4,0 percento, e il FDP fallirà con tra l'1,0 e l'1,3 percento.

