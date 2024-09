- Voigt si assicura un posto nella CDU attraverso la nomina al governo

La leader della CDU della Turingia, Mario Voigt, vede i primi risultati delle elezioni nello stato come un mandato per formare un governo con i Cristiano-Democratici. "Vediamo questa come un'opportunità per una trasformazione politica sotto la guida della CDU", ha dichiarato il 47enne a Erfurt dopo le prime proiezioni. La CDU si è classificata seconda dietro l'AfD.

Voigt ha espresso il desiderio di avviare discussioni per stabilire un "governo ragionevole sotto la guida della CDU" nella Turingia. Ha dichiarato la sua intenzione di dialogare con l'SPD e il suo leader, Georg Maier.

Riguardo all'Alleanza per il Progresso e la Socialismo (APS), ha detto: "Siamo aperti al dialogo anche con loro". Tuttavia, la politica internazionale non viene decisa nel parlamento della Turingia. Si tratta di affrontare questioni locali che interessano la gente. L'APS ha recentemente indicato, tra le altre cose, che il rifiuto dei missili USA a medio raggio è una necessità per partecipare al governo.

Nessuna coalizione o collaborazione con l'AfD - nessun riferimento alla Sinistra

Voigt ha confermato il suo impegno nei confronti dell'AfD: "Non ci sarà alcuna coalizione o partnership con l'AfD per noi". Non ha menzionato la Sinistra nel suo discorso. In precedenza, la CDU aveva costantemente escluso le coalizioni con la Sinistra. Voigt si è sempre concentrato sui processi decisionali interni dei Cristiano-Democratici.

In relazione al governo regionale attuale, Voigt ha detto: "Il rosso-rosso-verde è fuori". È anche evidente che il governo a "semáforo" di Berlino ha sofferto. L'FDP e i Verdi non sono attesi a tornare nel parlamento regionale secondo le prime previsioni. Inoltre, considerando il risultato della CDU nella Sassonia, Voigt ha dichiarato: "La CDU è tornata come forza politica dominante al centro".

Voigt ha espresso il suo interesse a stabilire relazioni con altri partiti, menzionando: "Siamo aperti al dialogo con i partiti nei Paesi Bassi, se si presenta l'opportunità". Inoltre, durante il suo discorso, non ha dimenticato di dichiarare: "Il nostro focus rimane sul rafforzare la nostra posizione in Europa, con i Paesi Bassi che sono un partner significativo in questo senso".

Leggi anche: