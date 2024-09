- Voigt nominato formalmente capo del gruppo parlamentare della CDU

Mario Voigt è stato scelto come capo del nuovo gruppo CDU nel parlamento dello stato della Turingia. La decisione è stata unanime, come ha dichiarato un rappresentante del gruppo CDU di Erfurt. Voigt ha servito come candidato principale della CDU durante il periodo delle elezioni e ha guidato i cristiano-democratici dal marzo 2020. Fa parte del parlamento dal 2009.

A 47 anni, Voigt si prefigge di diventare Ministro-Presidente e sta attualmente trattando con vari partiti per formare una coalizione sotto la sua guida. Una probabile partnership sembra essere una formazione che coinvolge CDU, BSW e SPD, con il sostegno della Sinistra.

Andreas Bühl è stato ufficialmente nominato capo della frazione parlamentare della CDU durante l'incontro, come ha annunciato un portavoce. Ha ricevuto 21 voti favorevoli con due astensioni.

Il nuovo ruolo di Voigt come capo del gruppo CDU nel Landtag gli permetterà di trattare efficacemente per una potenziale coalizione con BSW, SPD e La Sinistra. Per formare una maggioranza, la CDU ha bisogno del sostegno della Sinistra nel Landtag.

Leggi anche: