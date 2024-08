- Voigt delinea i requisiti per essere ammissibile come candidato al primo ministro.

Il principale candidato della CDU nella Turingia, Mario Voigt, è risoluto nel non candidarsi per il ruolo di Ministro-Presidente in alcuna circostanza. Parlando con "taz", Voigt ha dichiarato: "Mi candiderò solo se sono sicuro che la Turingia e le sue istituzioni democratiche non subiranno alcun danno". Ancora una volta, Voigt ha respinto l'idea di un'alleanza con l'AfD e ha definito il leader della AfD in Turingia, Björn Höcke, "un colpo fatale" e "una minaccia per questo Paese".

Interrogato sull'eventuale ripetersi dell'incidente del 5 febbraio 2020, in cui il politico del FDP Thomas Kemmerich è diventato capo del governo con i voti di Höcke e dell'AfD, Voigt ha risposto: "No, abbiamo imparato la lezione da quell'episodio".

Il 1° settembre si terranno le elezioni per il nuovo parlamento regionale in Turingia. Da tempo, l'AfD è in testa ai sondaggi con punteggi tra il 28 e il 30 percento. Tuttavia, il partito di Voigt, la CDU, si attesta tra il 21 e il 23 percento. Il partito di Wagenknecht, BSW, gli sta alle calcagna con punteggi tra il 19 e il 21 percento. Questa corsa serrata per il secondo posto potrebbe potenzialmente garantire l'accesso alla carica di Ministro-Presidente. Tuttavia, nessun altro partito con possibilità di entrare nel parlamento regionale vuole allearsi con l'AfD.

