Vogt, detentore del record della Bundesliga, conclude la serie di lunga data.

Nella storia della Bundesliga, nessun difensore aveva mai subito una tale lunga attesa per il suo prossimo gol: dopo quasi un decennio, Kevin Vogt ha segnato ancora. La sua rete è stata decisiva contro il Borussia Dortmund, con il gol vittoria arrivato su calcio di rigore.

Vogt, ora veterano del Union Berlin, non riusciva a segnare in Bundesliga da quasi dieci anni prima di questo exploit. L'ultima rete, realizzata contro il BVB, risale al 18 ottobre 2014. Dopo aver giocato a Colonia, Vogt e il BVB hanno subito 275 partite senza gol prima di questo momento storico.

La striscia peggiore tra i goleador della Bundesliga del 21° secolo apparteneva a Vogt, che il 12 aprile, quando l'Union Berlin ha perso 0-2 ad Augusta, ha superato il record di Dietmar Schwager, stabilito tra il 1964 e il 1973, per la serie più lunga senza gol nella lega.

Dopo aver lasciato il 1899 Hoffenheim per unirsi all'Union in gennaio, Vogt ha sostituito Bonucci, campione d'Europa con l'Italia. La breve esperienza di Bonucci all'Union si è conclusa dopo soli sei mesi, con l'italiano che ha giocato solo sette partite e segnato un gol in Bundesliga. Bonucci ha anche indossato la maglia dell'Union in tre partite di Champions League.

Si dice che l'Union Berlin abbia pagato circa 1,5 milioni di euro per il trasferimento di Vogt. "Kevin è un giocatore coraggioso, un leader che apporterà alla squadra la sua mentalità e la sua determinazione", ha dichiarato il direttore sportivo Oliver Ruhnert all'epoca. "Conosce molto bene la Bundesliga e sarà pronto a intraprendere questo viaggio con noi".

Vogt ha giocato per sei diversi club della Bundesliga durante la sua carriera, con l'ultima rete che rappresenta un evento senza precedenti. In totale, ha segnato quattro gol nella Bundesliga.

In modo insolito, la lunga astinenza da gol di Vogt non è stata l'unica stranezza che lo ha circondato nella Bundesliga. Il difensore è uno dei sei giocatori della storia della lega ad aver rappresentato due squadre diverse in una sola giornata di campionato. Durante la 13ª giornata della stagione precedente, Vogt ha giocato per il Hoffenheim contro il Gladbach e per l'Union contro il Bayern. A causa della riorganizzazione, la trasferta dell'Union a Monaco è stata posticipata e giocata dopo la pausa invernale.

