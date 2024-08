- Voci critiche e richieste rappresentano una sfida per il prossimo anno scolastico

Inaugurando l'anno scolastico fresco lunedì, il gruppo SPD nello Schleswig-Holstein ha criticato la politica educativa del governo regionale e ha richiesto miglioramenti nel personale docente. Ad esempio, il rappresentante SPD Martin Habersaat ha proposto di espandere le classi DaZ (tedesco come seconda lingua) da 16 a 18 studenti, sostenendo che la strategia attuale non ha prodotto risultati soddisfacenti nell'integrazione e nella padronanza della lingua. Tuttavia, ha sottolineato: "Non è giusto tagliare le risorse qui".

Il rappresentante dell'istruzione della fazione ha sollecitato l'attuazione efficace dei test di livello linguistico completo per i bambini di quattro anni e mezzo durante questo anno scolastico, seguiti da misure di assistenza vincolanti per questi bambini fino all'inizio della scuola. "Il modello di successo di Amburgo deve raggiungere il nord del confine dello stato; solo allora possiamo contrastare in modo sostenibile la spirale discendente in ogni area degli studi educativi".

In merito ai supplenti, Habersaat ha proposto un cambiamento di approccio per combattere l'assenza e la carenza di insegnanti. Ha suggerito di trattenere i supplenti qualificati a lungo termine, invece di licenziarli dopo cinque anni. Lo Schleswig-Holstein dovrebbe fare un inventario delle sue deludenti classifiche di Abitur, dove ha costantemente occupato l'ultimo posto nella classifica nazionale, ha insistito Habersaat.

Inoltre, il membro del SPD ha sollevato il considerevole divario di finanziamento nelle scuole, che ammonta a miliardi. Ha invitato lo stato a immaginare e definire la visione per la scuola del futuro e fornire guida ai comuni per costruirla. "Fino ad ora, i costi e le condizioni delle scuole hanno avuto troppa influenza sulla fortuna del luogo".

