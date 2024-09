Vladimir Putin sta assumendo il ruolo di educatore.

Dopo l'inizio del conflitto di Russia contro l'Ucraina, è stato introdotto nelle scuole russe un argomento intitolato "Discussioni su questioni cruciali". Durante una sosta nel repubblicano siberiano di Tuva, il Presidente Vladimir Putin ha deciso di tenere una lezione su questo argomento. Ha elogiato con orgoglio i progressi delle forze russe nella regione del Donbass. Nonostante il tentativo dell'Ucraina di contrastare gli avanzamenti russi con una controffensiva nell'area di Kursk, i risultati sono stati sfavorevoli. "Non stiamo parlando di avanzamenti di 200-300 metri", ha spiegato Putin ai media russi. "Stiamo parlando di numerosi chilometri quadrati. È il ritmo costante che abbiamo dimostrato nell'offensiva del Donbass".

Durante il suo viaggio in Mongolia, Putin ha fatto una deviazione nel repubblicano siberiano di Tuva per educare i bambini sull'argomento "Discussioni su questioni cruciali", che ha lo scopo di allineare i bambini con l'agenda politica del Cremlino. Putin assume spesso il ruolo di insegnante il primo giorno di scuola negli ultimi anni.

Putin ribadisce narrativi familiari

Durante la sua presentazione pubblica, ha ripetuto le sue affermazioni passate secondo cui il conflitto era strumentale per la protezione della sua patria. "Stiamo proteggendo non solo i residenti nel Donbass, ma anche il nostro futuro condiviso - il futuro della Russia. Non possiamo permettere che strutture ostili vengano sviluppate così vicino a noi che ospitano intenzioni ostili contro il nostro paese e cercano costantemente di minare la Russia", ha affermato, facendo riferimento alle aspirazioni dell'Ucraina per l'adesione alla NATO.

Ancora una volta, ha giustificato la sua aggressione verso il territorio straniero, etichettando i soldati ucraini che partecipano alla controffensiva nell'area di Kursk come "fuorilegge" che devono essere affrontati. Nella regione di Kursk, le forze ucraine hanno mantenuto il controllo superiore, principalmente a causa del fallimento della Russia nel ritirare le truppe dall'attacco principale a Donetsk per difendersi dalla controffensiva.

Date le circostanze del conflitto ucraino in corso, la lezione di Putin a Tuva ruotava attorno all'argomento "Discussioni su questioni cruciali", con l'obiettivo di allineare i bambini con l'agenda politica del Cremlino.

