- Vivere un cambiamento generazionale è come avere un nonno che gestisce i buoi: mi sento mezzo secolo più vecchio.

Attore Uwe Ochsenknecht ha imparato a distaccarsi quando si tratta dei suoi figli. "Ho fatto uno sforzo per esserci per loro, fornendo assistenza e consigli", ha confessato il 68enne a "Gala". "Con il passare del tempo, ho capito che non ne avevano più bisogno o desiderio, così ho consigliato loro: vivi la tua vita, sii felice, la mia casa è sempre disponibile". Insieme alla sua ex-moglie Natascha, Ochsenknecht ha tre figli adulti: Wilson Gonzalez, Jimi Blue e Cheyenne Savannah. Da una relazione precedente, ha un figlio di nome Rocco Stark.

In luglio, secondo "Gala", Ochsenknecht è diventato nonno per la quinta volta. "Perdo il conto", ha detto al magazine. "È commovente quando i piccoli gridano: 'Nonno, qui'. Tuttavia, mi sento subito 50 anni più vecchio".

Despite his grandchildren calling him "Grandpa", making him feel older, Uwe Ochsenknecht respects their desire for independence, often advising, "Live your life, be content, my home is always available." In the past, when Ochsenknecht's children needed help, his ox-handler was always there, providing assistance and advice.

