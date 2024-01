Vivere più a lungo con questi piatti provenienti dalle "zone blu" dell'America

L'isola italiana della Sardegna è stata il luogo in cui è stato studiato uno dei primi gruppi di centenari. Ben presto, persone simili e longeve sono state scoperte a Ikaria, in Grecia, a Okinawa, in Giappone, a Nicoya, in Costa Rica, e a Loma Linda, in California.

9 tratti comuni alle zone blu

Le persone che vivono nelle zone blu camminano, fanno giardinaggio e vanno in bicicletta come parte della loro vita quotidiana. Sono vicine agli amici e alla famiglia, hanno uno scopo nella vita, gestiscono bene lo stress e sono spesso membri di un gruppo sociale o religioso. Seguono una dieta a base vegetale e smettono di mangiare prima di essere sazi.

Dan Buettner, che per primo ha fatto conoscere le zone blu con i suoi articoli sul National Geographic e poi con i suoi libri, non ama definire il modello alimentare delle zone blu una "dieta". Secondo Buettner, si tratta invece di uno stile di vita sano che chiunque può imitare, indipendentemente dal luogo in cui vive e mangia, anche in culture altamente elaborate e ossessionate dal cibo come gli Stati Uniti.

"Il modello alimentare della zona blu è costituito per il 98% da alimenti di origine vegetale, integrali e ad alto contenuto di carboidrati. Ma solo carboidrati complessi, non quelli semplici come gli snack salati, le barrette di cioccolato e le bibite gassate", ha dichiarato Buettner alla CNN. "Se dici carboidrati la gente inorridisce, ma gli alimenti più sani del nostro sistema alimentare sono i carboidrati complessi".

I carboidrati complessi, come i fagioli, i piselli, le verdure e i cereali integrali, forniscono vitamine, minerali e fibre che possono mancare nei cibi lavorati e raffinati. Inoltre, vengono digeriti più lentamente e le fibre aiutano a sentirsi sazi più a lungo, secondo l'American Heart Association.

Quali sono le zone blu negli Stati Uniti?

Con l'aiuto di alcuni ricercatori, Buettner ha trascorso decine di ore alla ricerca di un barlume di blu negli alimenti tradizionali portati negli Stati Uniti. L'ha trovato, ma non nella sua stirpe.

"Come si è scoperto, i miei antenati europei non hanno portato con sé una dieta per la longevità", ha detto Buettner. Invece, sono stati gli africani, gli asiatici, i latini e i nativi americani "a mangiare una dieta che è quasi una copia dello stile della zona blu".

Buettner ha trasformato le sue scoperte in un libro di cucina, "The Blue Zones American Kitchen: 100 ricette per vivere fino a 100 anni".

"Ho cercato di essere molto preciso, esaminando i dati, per trovare esattamente cosa mangiavano le persone nelle zone blu", ha detto Buettner. "I cinque pilastri di ogni dieta per la longevità, compresa la zona blu, sono cereali integrali, verdure di stagione, tuberi, noci e fagioli. In effetti, sostengo che la pietra angolare di una dieta per la longevità siano i fagioli".

L'alimentazione della zona blu è simile a quella dello stile mediterraneo, vincitore di medaglie d'oro annuali come migliore dieta generale per la salute. Ma ci sono anche differenze tra il modello alimentare delle zone blu e quello mediterraneo, ha detto Buettner.

"Le persone che vivono nelle zone blu non mangiano tanto pesce quanto ne prescrive la dieta mediterranea, solo tre volte alla settimana e solo tre etti", ha detto. "La carne viene consumata solo cinque volte al mese. Non c'è latte di mucca in nessuna zona blu".

Si mangiano invece formaggi di capra e di pecora, come la feta e il pecorino.

Cosa c'è nella zona blu?

Una delle ricette più suggestive del libro è a base di patate dolci viola, che Buettner considera un alimento fondamentale per la longevità degli abitanti della zona blu di Okinawa.

"Fino al 1975, l'alimentazione degli abitanti di Okinawa era a base di patate dolci viola", ha dichiarato. "Direi che ha prodotto la popolazione più longeva della storia dell'umanità".

Le ricette della zona blu si trovano anche nella cucina Gullah Geechee, un metodo di cottura sviluppato dai discendenti degli africani schiavizzati che si stabilirono nelle Isole del Mare di Georgia, Florida, North Carolina e South Carolina. Gli stufati e le zuppe possono essere addensati con i semi di benne, una versione ereditaria dei semi di sesamo portati dalle navi degli schiavi.

Non c'è carne in nessuna ricetta del libro di cucina, compresa una "punta di petto" fatta con il seitan, un sostituto della carne a base vegetale che imita il sapore e la consistenza del pollo. Il seitan e tutte le altre ricette sono state testate dal padre di Buettner, Roger, amante della carne e delle patate, che ha viaggiato con lui attraverso il Paese.

Oltre a includere ricette con ingredienti poco conosciuti, Buettner ha riempito il suo libro di ricette con storie di chef che fanno e promuovono la cucina ancestrale.

Lo chef senegalese Serigne Mbaye, che nel suo ristorante di New Orleans aggiunge un tocco creolo ai piatti del suo Paese, ha raccontato a Buettner la storia di come i mercanti di schiavi costrinsero i suoi antenati schiavizzati a mangiare piselli dall'occhio nero e olio di palma.

Perché? Dovevano pesare almeno 125 chili prima di poter essere spediti nelle Americhe. Se gli schiavi non mangiavano e non ingrassavano, racconta Mbaye, venivano fucilati. In loro onore, Mbaye ha creato una versione più gustosa dell'"ultimo pasto", utilizzando verdure fresche e spezie aggiuntive.

A chi pensa che queste 100 ricette siano troppo difficili da realizzare nel mondo frenetico di oggi, Buettner ha fatto notare che molte possono essere preparate in 20 minuti o in qualsiasi pentola a pressione programmabile.

"La maggior parte dei piatti unici contenuti nel libro si possono anche congelare molto bene", ha detto. "E quando si vuole un altro pasto veloce, lo si tira fuori e lo si butta nel microonde, e si ha un pasto pieno di carboidrati complessi, micronutrienti e un'intera varietà di fibre.

"E costerà meno di 2 dollari a porzione, vi farà sentire meglio e, secondo mio padre, sarà molto più gustoso di un piccolo hamburger", ha aggiunto Buettner. "Cosa c'è da perdere?".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com